Nos últimos anos, Colorado do Oeste, destacou-se no cenário educacional. Em 2023, o município alcançou o primeiro lugar no Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB) em Rondônia e na Região Norte, um feito que reflete a dedicação do prefeito José Ribamar de Oliveira e do vice João Batista Pereira, o “João do Fórmula 1”, ambos profissionais da área educacional.

Ribamar, professor e ex-diretor do IFRO, e João, pedagogo, conduziram uma série de melhorias entre 2017 e 2024, posicionando Colorado entre os cinco melhores municípios no IDEB.

A trajetória de sucesso começou com um índice de 6.4 em 2017 e culminou em 6.6 em 2023, a maior pontuação no estado e na região. Com a candidatura de João à prefeitura, o compromisso é manter o modelo atual, focado na excelência educacional e na participação ativa de todos os envolvidos, desde gestores até alunos e pais, com meta de incluir Colorado entre os 100 melhores municípios do país neste quesito.

Essa abordagem reforça o papel da educação no desenvolvimento de Colorado, visando garantir um futuro promissor para as novas gerações.