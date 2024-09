O Departamento Estadual de Estradas de Rodagem (DER) iniciou, na semana passada, os primeiros serviços para executar o microrevestimento asfáltico da Rodovia 383, também conhecida como Linha É, que liga os municípios de Cacoal e Espigão do Oeste.

O anúncio sobre a aprovação do projeto já havia sido feito há meses atrás, durante reunião dos moradores com o deputado Cirone Deiró e o diretor geral do DER, coronel Eder Fernandes. A princípio serão contemplados os primeiros 5 quilômetros da estrada.

Durante reunião com Cirone Deiró e Eder Fernandes, os moradores explicaram que reivindicam a pavimentação asfáltica há muitos anos, pois enfrentam diversos problemas na estrada, onde o tráfego, inclusive de carretas, é intenso. Eles afirmaram que a situação se torna ainda mais crítica no período de seca, por causa da poeira, que dificulta a visibilidade no trânsito e agrava as doenças respiratórias.

Segundo Cirone Deiró, de início serão realizadas obras de microrevestimento e posteriormente de pavimentação asfáltica. Ele explicou que “o microrevestimento é um trabalho de qualidade, que posteriormente servirá de base para o asfalto”.

O deputado afirmou também que continuará trabalhando para assegurar os recursos para fazer a pavimentação asfáltica em toda a extensão da estrada. Cirone também agradeceu o empenho do governador, coronel Marcos Rocha, no sentido de manter as rodovias em boas condições de tráfego e voltou a elogiar a qualidade dos serviços executados pelo DER.