O senador Confúcio Moura (MDB-RO) recebeu nesta segunda-feira (9) das mãos do reitor do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologias de Rondônia (IFRO), Moisés José Rosa, e de diretores da instituição de ensino de vários campi do interior do estado, a reivindicação para dar continuidade aos projetos voltados para a educação, meio ambiente e esportes no Estado de Rondônia.

Confúcio Moura disse que a direção da instituição reivindicou para que os projetos não consistam num curto prazo e que sejam sustentáveis. “São projetos maravilhosos, como parte de implantação de um programa Plantando Águas na região de Cacoal, recuperação de nascentes, irrigação, outros projetos na área de agroindústria, empreendedorismo rural e bioeconomia no campus de Ji-Paraná”, explicou o senador.

Houve pleitos ainda para o esporte e outros segmentos. “Eles querem também dar continuidade a vários projetos interessantes de saúde no campus de Guajará-Mirim”.

Moises Rosa agradeceu a parceria de longa data do IFRO com senador Confúcio Moura e reiterou a continuidade e a ampliação das ações conjuntas. “Apresentamos ao senador as entregas, aquelas demandas que a sociedade tem, sobretudo as pessoas que mais precisam, sendo atendidas por meio das emendas do senador”, pontuou.

PROJETOS EM ANDAMENTO

IFRO atleta cidadão, que tem por objetivo propiciar aos jovens estudantes de Rondônia a prática de esportes com perspectiva da promoção da saúde e qualidade de vida;

PROINFE, com objetivo de expandir as ações de informatização escolar em 22 municípios de Rondônia;

Viva Saúde, iniciativa voltada para promoção da educação em saúde, prevenção de doenças e vigilância epidemiológica na fronteira do vale do Mamoré.

Além de destacar os resultados já alcançados, a reunião foi uma oportunidade para o IFRO propor novos projetos voltados para o fortalecimento da educação tecnológica e profissional no estado, como:

Alimentação Escolar, que tem por objetivo universalizar a oferta de alimentação escolar aos estudantes dos cursos presenciais do IFRO;

Rondônia verde – Plantando água, que visa promover o reflorestamento de áreas degradadas e a recuperação de nascentes e matas ciliares;

Uso múltiplo da Teca, que tem por objetivo fortalecer as comunidades do estado de Rondônia por meio da Bioeconomia;

Gerenciamento inteligente de plantios de interesse comercial no estado de Rondônia, que objetiva desenvolver um sistema computacional inteligente para o gerenciamento eficiente de plantios comerciais;

Empreendedorismo, inovação e economia criativa no desenvolvimento social e econômico de Rondônia.

A parceria entre o IFRO e o senador é vista como um passo importante para fortalecer o ensino público e ampliar as oportunidades de formação para os jovens rondonienses, garantindo assim uma educação de qualidade e conectada com as demandas do mercado de trabalho e da sociedade.