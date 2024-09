A primeira pesquisa realizada no município de Cerejeiras, com foco nas eleições municipais de outubro próximo, aponta a liderança do candidato Sinésio José (União Brasil), que aparece com 58,5%, e de Airton Gomes (PL), que aparece com 31,7%.

A pesquisa, registrada no TSE sob o número RO-07985/2024, traz números atuais sobre a disputa eleitoral, com dados coletados nos dias 02 e 03 de setembro, nas principais ruas da cidade de Cerejeiras.

De acordo com o IHPEC, ao todo, 340 pessoas foram entrevistadas de forma direta, com mais uma reamostragem feita para conferência dos dados com cerca de 10% da amostra.

A pesquisa foi feita pelo próprio IHPEC para fins de publicação em seu portal, o site revistaenquete.com.br. O intervalo de Confiança é de 95% e a margem de erro de 3%. O IHPEC e o site informaram que se abstiveram de fazer a análise por falta de parâmetros anteriores, já que não haviam pesquisas registradas anteriormente pelo instituto (leia mais AQUI).

Em entrevista ao Extra de Rondônia, Dejanir Haverroth, responsável pela pesquisa, informou que sua equipe esteve em Cerejeiras, percorrendo todos os bairros da cidade, entrevistando pessoas sobre a intenção de votos, garantindo a fidelidade das informações. “O que pode-se dizer, com propriedade, é que as escolhas de alianças nas convenções definiram os números que se mostram nas pesquisas de hoje”, destacou o pesquisador.