Não precisa ter bola de cristal para saber que o Botafogo é o grande favorito para levar para casa o troféu de melhor time do Campeonato brasileiro da série A deste ano. Um desempenho que vem agradando a todos e que certamente continuará em alta até o fim de 2024.

O primeiro turno do Brasileirão foi concluído em julho deste ano, antes das Olimpíadas de Paris. Ou seja, só por aí, já se pode ter uma ideia clara do que vem pela frente para o Glorioso carioca. A equipe até então, tinha 39 pontos e tinha vantagem de 3 pontos do vice-líder Palmeiras.

Mas para não criar expectativas e literalmente morrer na praia (como aconteceu na reta final do Brasileirão do ano passado), a equipe tenta se manter otimista, mas com plena convicção de que o ritmo deve permanecer intenso e o trabalho não pode parar. Com 47 pontos conquistados em 2023, o Botafogo teve alguns tropeços nas rodadas finais, e soube aprender com isso. E parece que vem funcionando bem dentro de campo, uma vez que a equipe esteve invicta durante várias rodadas este ano.

Com vitórias simples por 1×0, a equipe alvinegra faz bem o chamado feijão com arroz! Artur Jorge, técnico da equipe líder do Campeonato, é um dos responsáveis por levar o time aos resultados positivos e fortalecer o espírito da equipe que, desde o ano passado, andava abalada.

Será que agora vai?

A pergunta que não quer calar é essa. Será que agora finalmente a equipe botafoguense irá sair do quase e embarcar de vez na ideia de que será campeã definitivamente? Até videntes já informaram que este ano, nada tira o título do Fogão!

O Palmeiras levantou a taça no ano passado com 70 pontos conquistados. O Botafogo, entretanto, terminou 2023 com 64 pontos. E isso fez com que a equipe aprendesse com os erros e decidisse mudar sua atitude e organização, além de apostar nos investimentos necessários, como os 12 reforços que chegaram este ano.

Nomes como os do goleiro John e Luiz Henrique (maior contratação para o time este ano foi a do camisa 7), que chegou ao Alvinegro carioca após contrato assinado com o Real Bétis, da Espanha. O time do Botafogo desembolsou cerca de 20 milhões de euros na transação de sucesso.

Os torcedores sempre estiveram empolgados em apoiar o time, mesmo com o fracasso do ano passado, com a perda para o Palmeiras. Ainda faltam algumas rodadas para o fim, e o time terá grandes adversários pela frente é claro. Mas as casas de apostas já incluem o Botafogo entre as 3 equipes mais cotadas para levantar o título (junto com Fortaleza e Palmeiras). Um exemplo disso é a Superbet que já conta com odds de 4.75 para o time ser campeão. Já a concorrente, Bet365, estipulou as odds de 5.50 para que o Glorioso se sagre campeão de 2024.

Após um período bem turbulento com rebaixamentos e protestos de torcedores e time, parece que o Botafogo está trilhando atualmente um caminho para a glória. Esta nova fase vem se refletindo em campo e basta esperar até o fim para se ter a certeza do sucesso completo.