A Escola Municipal Mundo Mágico, em Corumbiara (RO), acaba de receber um grande reforço em sua estrutura e no desenvolvimento educacional de seus mais de 300 alunos.

A Sicoob Credisul fez a doação de uma biblioteca com 100 livros infantojuvenis, 20 fantoches, 10 jogos pedagógicos e um espaço de lazer com mesa de pingue-pongue, bola e tabela de basquete, além de um playground. Esse apoio chega para fortalecer o projeto lúdico ‘Aprendendo com Prazer’, focado em estimular a leitura e promover atividades recreativas entre as crianças.

A diretora da escola, Claudinéia Vicente de Lima Martins, destacou a importância dessa contribuição para o dia a dia dos alunos e professores. “Esses recursos são fundamentais para enriquecer as práticas pedagógicas e proporcionar momentos de lazer para as crianças. Agradecemos imensamente à Sicoob Credisul por acreditar no nosso trabalho e no futuro dos nossos alunos”.

Cristiane Maia, gerente da agência no município, ressaltou o papel social do cooperativismo. “O cooperativismo tem um forte compromisso com o desenvolvimento das comunidades, e quando conhecemos o projeto da Escola Mundo Mágico, ficamos encantados. Contribuir com materiais que farão a diferença na educação e no desenvolvimento das crianças é motivo de grande satisfação para nós.”

Com essa doação, a Sicoob Credisul reafirma seu compromisso com o 7º princípio do cooperativismo: o Compromisso com a Comunidade. A iniciativa reforça como o apoio ao desenvolvimento local é essencial para o fortalecimento da educação e o futuro da comunidade.