O professor e servidor público Ozéas Ferreira de Góes, conhecido como “Ferreira Ferreira”, está na disputa por uma cadeira na Câmara de Vereadores de Vilhena, representando a Federação PSDB/Cidadania.

Morador da cidade há 20 anos e com 36 anos de experiência na área da educação, Ferreira é suplente tanto de vereador quanto de deputado, e esta é sua quarta candidatura.

Em entrevista ao Extra de Rondônia, Ferreira destacou seu compromisso com as áreas de educação e saúde, setores que considera fundamentais e muitas vezes negligenciados. “A educação é um setor muito desconhecido, e a saúde está sempre no foco, principalmente pelo SUS, onde eu acompanho de perto. Apesar de melhorias, ainda precisamos ouvir mais a população”, declarou.

Ferreira acredita que um dos principais problemas no município é a falta de diálogo e fiscalização por parte dos vereadores. Para ele, a função do vereador é justamente ouvir a população e acompanhar a aplicação dos recursos públicos, algo que, segundo ele, tem sido deixado de lado por disputas de poder. “O nosso município sofre com as políticas de brigas, tanto no Legislativo quanto no Executivo. O interesse pessoal parece sempre estar acima do interesse do povo”, afirmou.

Como professor com longa experiência, Ferreira defende uma maior valorização da educação no município, incluindo melhores condições para os professores e instalações adequadas nas escolas. Ele também mencionou a importância de melhorar o transporte escolar e as regras para garantir mais segurança aos alunos. Já para a saúde, o candidato ressaltou a necessidade de acelerar os atendimentos, principalmente no que diz respeito à redução das filas de exames e consultas.

Ao longo da campanha, Ferreira tem ouvido as reivindicações dos moradores, que pedem, entre outras coisas, melhorias na pavimentação das ruas e a construção de bueiros em áreas que sofrem com alagamentos durante o período de chuvas. Ele citou como exemplo as ruas dos setores Embratel, Ipê e outras áreas periféricas, que, segundo ele, ainda sofrem com lama e dificuldades de acesso em dias chuvosos.

Como servidor público, Ferreira também propõe uma reavaliação do plano de cargos e salários, além de uma revisão no sistema previdenciário do município. Ele mencionou que, em conversas com o prefeito, sugeriu a criação de uma comissão para discutir esses temas, com participação ativa dos próprios servidores.

Ele encerrou afirmando ter sentido nas ruas o clamor para que o atual prefeito permaneça no cargo, e ressaltou que num eventual segundo mandato tem convicção que Flori será capaz de promover os acertos necessários para atender as demandas gerais da comunidade com muito mais eficiência e bons resultados.