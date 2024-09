Nesta terça-feira, 10, Brendha Talita Santos Ribas, ex-moradora de Vilhena e atualmente residente em Ji-Paraná, entrou em contato com a redação do Extra de Rondônia para relatar que foi vítima de agressão física por um homem desconhecido.

Segundo Brendha, na noite do último sábado, 7, ela estava saindo de um evento na cidade onde mora e, por acaso, esbarrou em um homem que não conhecia. Ela pediu desculpas, mas, ao se aproximar do carro, foi cercada pelo homem, que começou a agredi-la com socos, principalmente no rosto, levando-a a desmaiar.

Após o desmaio, o agressor fugiu, e Brendha foi levada ao hospital com ferimentos graves, incluindo uma fratura no nariz. Ela precisará passar por cirurgia.

A vítima afirma que decidiu divulgar o ocorrido para encorajar outras mulheres vítimas de agressão a denunciarem seus agressores, para que a polícia possa tomar as devidas providências. No caso dela, a polícia já identificou o suspeito, que deverá responder pelo crime.

>>>Vídeo abaixo: