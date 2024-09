O curso de Arquitetura e Urbanismo do Centro Universitário Aparício Carvalho – FIMCA iniciou mais uma série de aulas externas neste semestre, levando os alunos para vivenciar experiências práticas em lojas que apoiam o desenvolvimento acadêmico.

O primeiro evento foi realizado na loja Versatili, especializada em móveis e decoração, com a participação dos alunos do primeiro, segundo, quinto, sétimo e nono períodos. A visita foi conduzida pela coordenadora do curso, professora Carla Tames, e acompanhada pelos professores de cada turma.

Essas visitas técnicas fazem parte de um ciclo de atividades que acontece duas vezes por semestre e tem como objetivo reforçar o aprendizado teórico dos alunos, inserindo-os no mercado de trabalho e aproximando-os da realidade prática da Arquitetura em Rondônia. As aulas em campo permitem que os acadêmicos entendam como os materiais, produtos e serviços de diversos segmentos do setor são aplicados no dia a dia profissional.

O evento conta com o apoio das lojas parceiras do Projeto Escola Itinerante, uma iniciativa do curso de Arquitetura e Urbanismo da FIMCA que promove viagens para que os estudantes possam explorar a arquitetura e urbanismo em diversas partes do mundo. Embora o foco principal do evento seja a imersão dos alunos em mercados locais, a parceria com essas lojas proporciona uma importante integração entre teoria e prática, fortalecendo a formação dos futuros arquitetos.

As lojas, consideradas as melhores de Rondônia em seus respectivos segmentos, como imobiliário, tintas, esquadrias e vidros, foram selecionadas para essa série de visitas. Cada uma delas contribui para o enriquecimento técnico dos estudantes, que, ao interagir com profissionais do mercado, conseguem aprimorar seu conhecimento sobre tendências, produtos e práticas essenciais à sua formação.

As visitas são uma forma eficaz de consolidar o aprendizado acadêmico, oferecendo uma visão mais ampla e atualizada das demandas e possibilidades no setor de Arquitetura e Urbanismo.