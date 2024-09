Sirlei Maria de Souza, candidata a vereadora em Vilhena pela Federação PSDB/Cidadania, compartilhou suas propostas e as dificuldades que enfrenta em sua campanha em uma entrevista ao Extra de Rondônia.

Diarista e moradora do bairro Cristo Rei desde 1990, Sirlei disputa um cargo público pela primeira vez e busca representar a população de Vilhena com base em suas vivências na cidade e no compromisso de ouvir as demandas da comunidade.

Entre suas principais propostas, Sirlei destaca a necessidade de melhorias na infraestrutura dos bairros, como a pavimentação total do Cristo Rei, além de ampliar os serviços de saúde, educação e segurança. “Nós sonhamos com o asfalto 100% do Cristo Rei, e é preciso uma vereadora para estar representando, buscando melhorias”, afirmou.

Ela enfatiza a falta de profissionais de saúde especializados nos bairros, como ginecologistas e pediatras, e a carência de vagas em escolas próximas, obrigando muitas mães a acordarem seus filhos às 5h para que consigam estudar no centro da cidade.

Sirlei também mencionou as dificuldades enfrentadas por mães de crianças autistas, que relatam a falta de suporte, como fisioterapeutas e fonoaudiólogos, para aqueles que não têm condições de pagar por esses serviços. Ela propõe criar um diálogo com essas mães para buscar soluções que melhorem a qualidade de vida dessas crianças.

Sobre a atual Câmara de Vereadores, Sirlei foi crítica, afirmando que a gestão precisa de renovação. “Nunca um vereador fez uma reunião no bairro perguntando para a população o que eles estão necessitando”, afirmou, reforçando que, caso eleita, seu foco será trabalhar junto à população para entender e atender suas necessidades. Sobre a gestão do atual prefeito, ela destaca que houve melhorias para a cidade.

No entanto, a candidata está muito contrariada com a falta de apoio financeiro para sua campanha. Sirlei expressou frustração com a falta de recursos partidários revelando que, até o momento, não recebeu dinheiro para promover sua candidatura de forma mais ampla. “Estou muito descontente, porque até hoje eu não tive um recurso para divulgar minhas propostas”, disse.

Segundo Sirlei, sem esse suporte, sua campanha está limitada ao boca a boca e visitas de porta em porta, dificultando seu alcance nos distritos mais afastados de Vilhena. “Desse jeito como é que as pessoas das áreas mais distantes, dos distritos, poderão me conhecer?”, questiona.