Na sessão realizada na última terça-feira (10), o deputado estadual Cássio Gois (PSD) trouxe à pauta um tema de grande relevância para o esporte e a cultura em Rondônia: a cidade de Cacoal sediará o Jogos Intermunicipais de Rondônia (JIR) 2024.

O parlamentar destacou a importância do evento para a região e a necessidade de investimentos para garantir a sua realização de forma adequada.

Durante seu pronunciamento, Gois enfatizou o papel do JIR na integração entre os municípios e no fortalecimento do esporte amador no estado, além de gerar movimentação econômica e promover o turismo local. “Cacoal é uma cidade com forte tradição esportiva, e sediar o JIR será um marco para nossa comunidade, com benefícios tanto para os atletas quanto para a economia do município”, afirmou.

O parlamentar também reforçou o avanço significativo no processo para garantir os recursos necessários para a realização do evento. Com a mensagem nº 199, de 10 de agosto de 2024, o Poder Executivo foi autorizado a abrir crédito adicional suplementar de R$ 1.331.230,74, em favor da Secretaria de Estado da Juventude, Cultura, Esporte e Lazer (Sejucel). Este valor, oriundo de excesso de arrecadação, será essencial para a estruturação do evento.

A liberação desse recurso é fundamental para que o JIR ocorra no dia 20 de setembro, como previsto, segundo informou a pasta do Governo responsável pelo evento. O deputado Cássio Gois, que tem sido um grande apoiador da causa, destacou o impacto positivo do esporte na vida dos jovens rondonienses, tanto para o desenvolvimento pessoal quanto para o incentivo à cultura esportiva em todo o estado.