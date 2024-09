O candidato a prefeito de Chupinguaia pelo PL, “Capelão”, participou de uma reunião com os representantes Sindsul, nesta quarta-feira, 11, onde destacou seu compromisso com a valorização dos professores e profissionais da educação. Segundo ele, a educação é uma das prioridades de seu plano de governo, com foco em medidas que visam melhorar a qualidade do ensino no município.

“Os professores são os verdadeiros pilares das nossas escolas e merecem ser reconhecidos por seu trabalho. Vamos valorizar os salários dos profissionais da educação e investir na capacitação contínua dos professores, para que estejam sempre atualizados e preparados para enfrentar os desafios da sala de aula”, afirmou o candidato durante seu discurso.

“Capelão” também enfatizou que Chupinguaia está “no ritmo certo” e que o progresso deve continuar. “Vamos manter o sistema de ensino POSITIVO, que traz qualidade e igualdade para todos os alunos”, declarou. Ele se comprometeu ainda com a distribuição de uniformes para todos os estudantes, a implantação de laboratórios de informática nas escolas, e a revitalização e ampliação das instituições de ensino, incluindo creches e quadras poliesportivas. “Queremos proporcionar um ambiente escolar mais adequado e moderno para nossos alunos”, ressaltou.

O candidato finalizou sua fala reforçando que Chupinguaia não pode retroceder. “Estamos no caminho certo, e investir na educação é investir no futuro do município. Precisamos continuar avançando para garantir que nossas crianças e jovens tenham a melhor formação possível”, concluiu Capelão, reafirmando a educação como uma das principais bandeiras de sua campanha.