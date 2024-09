Diante do aumento expressivo dos focos de incêndio, a deputada estadual Ieda Chaves (União Brasil) apresentou na terça-feira (10) uma proposta ao Governo de Rondônia, através da Indicação 7853/2024, para fortalecer as ações que vêm sendo realizadas no combate às queimadas e garantir maior transparência à população.

A parlamentar sugere a criação de um “Radar das Queimadas”, uma plataforma online que servirá para divulgar, em tempo real, os esforços para conter os incêndios florestais.

A iniciativa, descrita no documento, busca oferecer à população um acompanhamento detalhado das operações de combate ao fogo, incluindo informações sobre os locais mais atingidos, a quantidade de multas aplicadas a infratores e o efetivo mobilizado, como bombeiros e policiais ambientais, entre outros agentes. A atualização ficaria a cargo da Secretaria de Estado do Desenvolvimento Ambiental (Sedam) e teria efeitos a partir do início do período de estiagem, proporcionando uma visão completa da extensão das operações e da resposta do poder público diante do agravamento da situação.

“A criação do Radar, além de promover a conscientização sobre os riscos das queimadas, também ampliará o conhecimento da população sobre os cuidados que podem ser adotados para minimizar os impactos ambientais e de saúde decorrentes dos incêndios florestais. Essa medida atende à necessidade de engajar a comunidade no combate às queimadas, promovendo uma colaboração mais ativa entre o Poder Público e os cidadãos”, justificou Ieda Chaves.

QUEIMADAS AUMENTAM EM 169%

Ainda de acordo com a Indicação, as queimadas descontroladas têm gerado sérios impactos à saúde da população, aumentando os casos de doenças respiratórias, especialmente em crianças e idosos. Isso porque Rondônia bateu um recorde de 14 anos em queimadas: 7.282 focos entre janeiro e setembro de 2024. O aumento de 169% em relação a 2023 é considerado alarmante, segundo dados do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe). A capital, Porto Velho, tem figurado no ranking negativo por semanas, com os piores índices de qualidade do ar do país, tomada por uma densa fumaça proveniente dessas queimadas.

DECRETO E CUIDADOS

O Governo de Rondônia já publicou o Decreto nº 29.434, de 30 de agosto de 2024, que dispõe sobre recomendações para a população em razão da baixa qualidade do ar em decorrência das queimadas, o que tem provocado não apenas danos ambientais significativos, mas também o aumento de doenças respiratórias na população, devido à maior concentração de fumaça e poluição do ar.

COMUNICAÇÃO TRANSPARENTE

Por fim, Ieda Chaves destacou na Indicação que “a proposição visa não apenas à promoção de uma comunicação transparente e efetiva, mas também ao fortalecimento das ações de combate às queimadas, em benefício da saúde pública e da preservação ambiental”.