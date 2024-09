Uma moradora surpreendeu o candidato a vice-prefeito Samuel Carvalho da Silva, conhecido como “Samuka” (PL), durante uma visita à sua residência em busca de votos, no município de Cerejeiras.

O episódio, registrado pela própria moradora em vídeo, mostra o desconforto de Samuka e seus apoiadores ao serem questionados sobre o aumento do valor do IPTU na cidade. Samuka comentou a situação com o Extra de Rondônia.

No vídeo, que rapidamente circulou nas redes sociais, a moradora cobra Samuel por sua atuação como presidente da Câmara Municipal durante o biênio em que o projeto de aumento do IPTU foi aprovado.

Visivelmente constrangidos, Samuel e sua equipe deixam a casa da mulher, que os segue com críticas. Ela afirma que “esperou muito tempo por esse momento”, em referência à oportunidade de confrontar o candidato sobre o tema que impacta a população local.

Ouvido pela reportagem do Extra de Rondônia no final da tarde desta quarta-feira, 11, Samuka declarou que tinha sido convidado para visitar a residência da eleitora, “algo que a gente faz com o maior carinho, e aí aconteceu o episódio”. Ele afirmou que preferiu se retirar e que aceita democraticamente as críticas, e que isso “faz parte do jogo político”. O candidato disse que o fato não lhe tirou o ânimo de prosseguir com a campanha.

O confronto ganhou repercussão entre os moradores de Cerejeiras, especialmente por abordar uma questão sensível para muitos contribuintes da cidade.

>>> ASSISTA AO VÍDEO ABAIXO:

