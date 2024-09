A deputada estadual Dra. Taíssa Sousa (Podemos), preocupada com a segurança no trânsito em Guajará-Mirim, apresentou uma indicação ao Poder Executivo, com cópia ao Departamento Estadual de Trânsito (DETRAN-RO), solicitando uma parceria com a prefeitura do município para a instalação de um semáforo na Avenida José Bonifácio, localizada no bairro Serraria.

A indicação destaca a urgência da medida devido ao intenso fluxo de veículos na região, principalmente nos horários de entrada e saída dos estudantes da Escola Irmã Maria Celeste, situada nas proximidades. A ausência de redutores de velocidade e sinalização adequada tem exposto pedestres e motoristas a riscos constantes de acidentes.

A justificativa da deputada menciona o trágico acidente ocorrido no dia 26 de agosto de 2024, quando um jovem de 19 anos perdeu a vida em uma colisão na Avenida 15 de Novembro, que se conecta à Avenida José Bonifácio. Segundo relatos, o acidente foi causado por um veículo que invadiu a via preferencial, evidenciando a necessidade de reforçar a segurança viária na região.

“A instalação de um semáforo irá reduzir significativamente o risco de colisões laterais e frontais, além de criar um ambiente mais seguro para a travessia de pedestres”, afirmou Dra. Taíssa Sousa.

Com a solicitação formalizada, a expectativa é que o DETRAN-RO e a prefeitura de Guajará-Mirim celebrem a parceria e implementem a sinalização o quanto antes, garantindo a proteção da comunidade local.