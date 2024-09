A patrulha Maria da Penha é uma equipe da Polícia Militar composta por policiais capacitados para o acompanhamento de mulheres vítimas de violência doméstica e familiar que tenham em seu favor Medida Protetiva de Urgência.

No dia 19 de agosto, no auditório do Fórum de Vilhena, a Patrulha participou da 27ª semana da Justiça pela Paz em Casa. Estavam presentes no evento, que foi promovido pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ), o desembargador Álvaro Kalix Ferro – palestrante – além de juízes, promotores, delegados de polícia e outras autoridades.

A patrulha foi convidada para explanar sobre o desenvolvimento de suas atividades no acolhimento às mulheres vítima da violência ocorrida no âmbito familiar. Destacou-se o trabalho abrangente realizado pelos policiais que, além de atender centenas de vítimas no município de Vilhena, também acompanham de perto as vítimas que residem no município de Chupinguaia e Distritos do Guaporé, Boa Esperança e Novo Plano.

Dando continuidade ao trabalho preventivo, a Patrulha, no mesmo dia se fez presente na Câmara Legislativa Municipal, falando a alguns servidores sobre os danos provocados pela violência doméstica em seus diversos aspectos.

No dia 5 de setembro, no colégio Ronaldo Aragão, foram realizadas 2 palestras para crianças de 6 a 11 anos em uma linguagem lúdica, para ensiná-las sobre os tipos de violência doméstica que existem, entre elas: a física, psicológica e patrimonial.

No período noturno do mesmo dia, os alunos do CEEJA foram instruídos sobre a importância de se denunciar atos de violência doméstica, ao tomarem conhecimento, e as consequências penais impostas aos agressores que descumprirem as regras estabelecidas pelas Medias Protetivas de Urgência.

A Patrulha Maria da Penha do 3° BPM tem trabalhado para a diminuição dos índices de violência contra as mulheres ocorrido no ambiente familiar, agindo na prevenção, fiscalização de Medidas Protetivas, ações de caráter social, acolhimento às vítimas e visitas de orientação aos agressores.