Após reunião com a equipe técnica do Ministério das Comunicações, o senador Jaime Bagattoli (PL) apresentou à pasta uma lista de distritos de Rondônia que precisam ser contemplados pelo programa “Internet Mais Brasil”, de telefonia móvel

Para o senador, as condições características da região amazônica, como os longos meses de chuvas e secas, impedem, em muitos casos, que serviços públicos e programas sociais cheguem à população. A saída é investir em telefonia móvel para minimizar o quadro.

“Durante a reunião que tive com as equipes de técnicos, eu lembrei que parte dos distritos de Rondônia não estão no programa federal do Leilão 5G e, por isso, carecem de uma atenção especial como, por exemplo, a inclusão deles no programa ‘Internet Mais Brasil’, cujos recursos já estão assegurados no ministério. O que não podemos é deixar essas comunidades abandonadas”, declarou o senador.

Em documento, enviado ao Ministério das Comunicações, Jaime também solicitou uma reunião com o ministro da pasta, Juscelino Filho, e os representantes das empresas de telefonia móvel para agilizar a construção de torres nos distritos que já foram contemplados pelo “Leilão 5G”.

Desde o início do seu mandato, Jaime tem trabalhado para interligar todos os distritos de Rondônia no sistema nacional de telefonia móvel ou instalações de torres de celulares. Em 2023, o parlamentar já tinha se reunido com a Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel), a Telebrás e o Ministério das Comunicações, a fim de construir uma agenda permanente de ações em favor dos distritos de Rondônia.