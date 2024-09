Em continuidade à agenda de encontros com os candidatos ao Executivo dos municípios do Cone Sul, dirigentes do Sindicato dos Servidores Municipais do Cone Sul (SINDSUL) se reuniram com a prefeita Valéria Garcia (União Brasil), que está em campanha pela reeleição em Pimenteiras do Oeste.

O objetivo do encontro foi apresentar uma pauta de reivindicações da categoria e buscar o compromisso da gestora com as demandas dos servidores municipais.

Entre os principais pontos discutidos, o SINDSUL destacou a necessidade de reposição anual da inflação nos salários do funcionalismo, a aplicação do Piso Nacional do Magistério, a implementação do Plano de Cargos, Carreiras e Salários, além da contabilização do período referente à Lei 173/2020, que congelou as progressões de carreira dos servidores públicos entre 2020 e 2021.

A comitiva do SINDSUL foi liderada pelo presidente Everaldo Oliveira Ribeiro, que tem cumprido uma série de encontros com gestores e candidatos da região, reforçando a importância de dialogar com todos os candidatos à prefeitura dos municípios do Cone Sul. Segundo a assessoria da prefeita Valéria Garcia, o encontro foi considerado “muito positivo”, com a gestora reafirmando sua disposição em avaliar as demandas apresentadas pelo sindicato.

A iniciativa do SINDSUL busca garantir que os servidores públicos municipais tenham seus direitos respeitados e que os futuros gestores firmem compromissos com a valorização e o bem-estar da categoria, essencial para o bom funcionamento dos serviços públicos em cada cidade.