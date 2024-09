Nesta semana foi registrado mais um momento marcante na trajetória da Associação Assistencial à Saúde São Daniel Comboni. Entidade sem fins lucrativos, a ASSDACO é destaque em toda a região norte na prevenção ao câncer e suporte aos pacientes oncológicos.

Na última quinta-feira, dia 12, na sede da Associação, foi feita a assinatura do termo de contrato para a construção do Centro de Diagnóstico da ASSDACO, o Centro de Diagnóstico Comboni. A obra se tornou possível graças à união dos parlamentares estaduais, sob a liderança do deputado Cirone Deiró, que abordou todos os colegas de parlamento em busca do apoio em prol da ASSDACO.

“Nós estamos tendo a oportunidade de ter, aqui em Cacoal, um Centro de Diagnóstico, e eu tive a honra e o compromisso de liderar essa aquisição de recursos, através dos meus colegas deputados. Hoje o Hospital São Daniel Comboni atende pacientes de todo o estado de Rondônia e é muito importante esse Centro de Diagnóstico aqui na nossa cidade, dando suporte aos pacientes, para que possam fazer os exames aqui”, ressaltou o deputado estadual Cirone Deiró.

Ao todo, R$ 4.996.457,31 em emendas parlamentares foram direcionados ao Centro de Diagnóstico, fruto de emenda parlamentar dos deputados Cirone Deiró – R$996.457,31; Cássio Góis – R$300.000,00; Jean Mendonça – R$300.000,00; Nim Barroso – R$200.000,00; Dra. Taissa Sousa – R$200.000,00; Edevaldo Neves R$200.000,00; Claudia de Jesus – R$300.000,00; Ribeiro do Sinpol – R$200.000,00; Pedro Fernandes – R$200.000,00; Delegado Rodrigo Camargo – R$200.000,00; Luizinho Goebel – R$200.000,00; Gislaine Lebrinha – R$200.000,00; Alex Redano – R$100.000,00; Jean Oliveira – R$200.000,00; Dr. Luiz do Hospital – R$200.000,00; Ieda Chaves – R$200.000,00; Affonso Candido – R$200.000,00; Delegado Lucas Torres – R$200.000,00; Laerte Gomes – R$200.000,00e: Alan Queiroz – R$200.000,00. Deste total, foram pactuados no Termo de Fomento, de acordo com a tabela SINAPI 09/23, R$ 4.896.457,31

“A gente ansiava por isso a muitos anos e agora conseguimos! Vinte deputados aportaram recursos e estamos agora assinando o contrato e este é um momento histórico para a ASSDACO. Antes nós tínhamos uma dificuldade imensa, às vezes tínhamos que mandar o paciente oncológico para Porto Velho fazer um exame, para Vilhena, ou contratar os serviços em unidades particulares, por meio de um convênio com o Ministério da Saúde. Então agora, com este Centro de Diagnóstico, nós vamos poder atender muito melhor os pacientes e inclusive ampliar os atendimentos”, destacou a presidente da ASSDACO, Vera Travain Bianchini.

O Centro de Diagnóstico Comboni será construído em terreno próprio da ASSDACO, com área total de 49.350,00m², onde hoje funciona o estacionamento, que será realocado. A edificação térrea, será construída em alvenaria, com um total de 928,52 m² de área construída, no Bairro Eldorado, em Cacoal. Um detalhe é que a base da construção permitirá, no futuro, a ampliação da edificação em até três pisos.

A partir da assinatura da Ordem de Serviço, a empresa Aripuanã do GrupoCal, vencedora do processo licitatório para a construção do Centro de Diagnóstico, terá o prazo de 10 dias úteis para iniciar as obras, que deverão ser concluídas em um prazo de até 360 diais, conforme cronograma.

A construção contemplará, em bloco único, os serviços de Ressonância Magnética, Tomografia Computadorizada, Endoscopia e Colonoscopia, Mamografia, Densitometria, Ultrassonografia e ainda três consultórios médicos, Laboratório, Sala de Fisioterapia e outros departamentos.

“Por toda a história vivenciada pela ASSDACO, desde o início da construção do Hospital, hoje a gente se sente orgulhoso em ver o Centro de Diagnóstico próximo de se tornar realidade. Nós vamos estar junto, acompanhando do primeiro ao último tijolo”, finalizou o vice-presidente Claudemir Borghi, que por um longo período esteve à frente da Associação Assistencial à Saúde São Daniel Comboni, como presidente da ASSDACO.