O senador Confúcio Moura (MDB-RO) expressou nesta sexta-feira (13), preocupação com o cenário crítico das queimadas em Rondônia e no Brasil, e destacou a necessidade urgente de uma ação coordenada entre governos e sociedade para enfrentar o problema.

Segundo o parlamentar, as áreas às margens das rodovias estão entre as mais vulneráveis aos incêndios, agravados pela seca extrema e pelas altas temperaturas.

“O clima seco e as condições atuais fazem com que qualquer faísca possa iniciar um incêndio de grandes proporções. A prevenção é o fator mais importante”, afirmou o senador. Ele observou a importância de unir esforços entre o Governo Federal, que já contratou dois mil brigadistas, e iniciativa privada, que também precisa atuar de forma proativa. “Apesar dos esforços, ainda estamos longe de prevenir a magnitude desse problema”, disse Moura.

Crescimento expressivo das queimadas em Rondônia

Em 2024, o estado de Rondônia registrou um aumento alarmante de 169% nos focos de queimadas em comparação ao mesmo período do ano anterior. De acordo com dados do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe), o estado contabilizou mais de 2.700 focos até o mês de julho, o maior número em quase duas décadas. Esse aumento está diretamente relacionado à seca severa que afeta a região, com o Rio Madeira atingindo níveis historicamente baixos, piorando ainda mais a situação.

Porto Velho, capital de Rondônia, foi apontada como uma cidade com pior qualidade do ar do Brasil em 2024, devido à alta concentração de partículas finas (PM2,5) resultantes das queimadas. A cidade enfrenta há mais de um mês uma densa camada de fumaça, que prejudica a saúde pública e afeta o funcionamento da aviação

Principais áreas de atuação

Confúcio Moura finalizou reafirmando o seu compromisso de continuar a luta por políticas públicas eficazes para combater esse problema. “É necessário que governos, empresas e cidadãos atuem de forma conjunta para proteger nossas florestas e garantir a preservação do meio ambiente”, concluiu.