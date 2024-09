A Polícia Federal (PF) prendeu nesta quinta-feira, 12 de setembro, um homem enquanto realizava ação ostensiva na terra indígena Igarapé Lage, situada em Nova Mamoré/RO e em Guajará-Mirim/RO.

A ação teve como objetivo a prevenção e repressão a crimes ambientais e crimes de grilagem de terras no local, que sofre com tentativas de ocupação e queimadas e desmatamentos criminosos.

No ano de 2024, foram realizadas oito operações da Polícia Federal na TI Igarapé Lage, ocasiões em que foram destruídos ou inutilizados dezenas de bens utilizados para apoio as atividades ilegais e realizada a desintrusão de dezenas de invasores.

Durante a ação, o invasor foi preso em flagrante pela prática do crime de invasão de terras públicas com intenção de ocupação. As ações da Polícia Federal continuarão até a completa desintrusão de invasores e a plena cessação da prática de crimes ambientais no local.