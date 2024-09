Mesmo após a apresentação de um Plano de Ação pela Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia (Caerd) para minimizar a falta de abastecimento de água no Residencial Cristal da Calama, em Porto Velho, o problema continua.

Por conta disso, a deputada estadual Ieda Chaves (União Brasil) apresentou, nesta semana, a Indicação 7854/2024 ao Governo de Rondônia para que disponibilize água através de caminhão-pipa aos lares.

A parlamentar propôs que a oferta seja direcionada a famílias com crianças, idosos, pessoas com deficiência ou com mobilidade reduzida, de forma contínua, até a plena regularização dos problemas de abastecimento de água na região.

Segundo informações de moradores e da Associação de Moradores e Amigos do Residencial Cristal da Calama (AMACC), anteriormente a Caerd disponibilizava água através de caminhão-pipa para atender essas famílias vulneráveis. Entretanto, essa prestação de serviço foi interrompida. “Os moradores enfrentam dificuldades diárias para realizar atividades básicas, como higiene pessoal, limpeza e preparação de alimentos, o que é especialmente prejudicial para crianças, idosos e pessoas com condições de saúde mais delicadas”, disse Ieda Chaves.

Na Indicação consta que a AMACC tem feito o mapeamento das residências que ocorrem de atendimento prioritário, encaminhando essas informações ao técnico do setor da Companhia. “Dessa forma, a retomada do fornecimento de água via caminhão-pipa, ao menos em dias alternados, por um período de 2 (duas) horas, é uma medida paliativa, porém essencial, para garantir que essas famílias não sejam mantidas em condições de vulnerabilidade extrema”, acrescentou a parlamentar.

Condições dignas

O documento apresentado por Ieda Chaves também deixa claro que “a regularização do abastecimento de água é fundamental para garantir condições dignas de vida aos moradores, além de evitar problemas de saúde pública decorrentes da falta de acesso à água potável”.