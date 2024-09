O Ministério Público de Rondônia (MPRO) obteve a condenação de um homem a 20 anos de prisão em regime fechado por homicídio triplamente qualificado contra sua companheira, ocorrido em Chupinguaia.

Segundo as investigações, o casal mantinha um relacionamento de aproximadamente oito meses. Na noite anterior ao crime, os dois discutiram nas dependências de um hotel, onde uma testemunha viu o réu puxando o cabelo da vítima. A briga foi interrompida após um pedido para que ambos deixassem o local.

Após saírem do hotel, o casal se deslocou até uma praça, onde o acusado voltou a agredir a vítima, novamente sendo interrompido por populares que denunciaram o fato. No entanto, por volta das 0h30min do dia 26, a polícia foi acionada devido à nova agressão. A denúncia era de que, próximo a um ferro-velho, o acusado estava batendo na vítima com um pedaço de madeira e ateando fogo no corpo dela.

Ao chegar, a polícia encontrou a vítima ainda viva, caída na avenida e com ferimentos graves na cabeça, além de queimaduras pelo corpo. Ao lado da vítima, foi encontrado um frasco de bebida alcoólica usado pelo acusado como combustível para provocar as queimaduras. Apesar do socorro, a vítima não resistiu aos ferimentos e morreu a caminho do hospital.

Denuncie

Todas as mulheres e meninas têm direito à vida, à segurança, à dignidade, à liberdade. O MPRO segue comprometido em atuar na prevenção e para garantir que crimes como esse não fiquem impunes, reforçando o combate ao feminicídio e à violência contra as mulheres.

Em situações de emergência, é fundamental buscar ajuda imediatamente. Ligue para o 190 para pedir socorro. Para denunciar casos de violência, a Ouvidoria do MPRO está à disposição pelo número 127, pelo WhatsApp (69) 99977-0180, ou ainda pelo formulário online.