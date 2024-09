Na tarde de quinta-feira 12 de setembro, equipes da Polícia Militar empenhadas na operação “Maximus II”, realizam a prisão de um foragido da justiça acusado de homicídios nos estados do Pará e Goiás. O homem foi apresentado na Unidade Integrada de Segurança Pública – Unisp de Vilhena.

Segundo informações obtidas pela reportagem do Extra de Rondônia, por volta das 17h, a equipe do Patrulhamento Tático Móvel (PATAMO) empenhada na operação, recebeu informação através da Força Tarefa da Policia Militar e Civil, que havia um foragido de alta periculosidade e acusado de vários homicídios nos estados do Pará e Goiás, trabalhando em uma empresa de aterro usando e usava nome falso.

Os militares obtiveram informações que o suspeito estaria se deslocando para a cidade em um ônibus da empresa em que trabalha, com isso, foi realizado um bloqueio na BR 435 sentido Colorado do Oeste, onde o veículo foi abordado e o suspeito localizado.

O homem apresentou documentos falsos, porém ao ser confrontado pelos policiais, o suspeito informou sua verdadeira identidade.

Os militares realizaram a consulta nominal do abordado e localizaram um mandado de prisão da 1° Vara Criminal de Marabá estado do Pará e dois da 1° Vara Criminal da comarca de Trindade do estado de Goiás em seu desfavor.

Diante dos fatos, o suspeito recebeu voz de prisão e foi conduzido e apresentado na Unidade Integrada de Segurança Pública – Unisp de Vilhena e posteriormente levado ao sistema prisional, onde está a disposição da justiça.