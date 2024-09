Na manhã desta sexta-feira, 13, o presidente da Câmara Municipal de Vilhena, Samir Ali (MDB), visitou a redação do Extra de Rondônia, momento em que concedeu entrevista, na qual fez um balanço de sua trajetória política e destacou os desafios enfrentados pela cidade.

Samir, que busca reeleição ao terceiro mandato como vereador, compartilhou suas expectativas para o futuro do município.

RECONHECIMENTO POPULAR E EXPERIÊNCIA NO MANDATO

Samir Ali enfatizou o carinho com que tem sido recebido pelos moradores de Vilhena durante sua campanha, agradecendo os abraços e o apoio da população. Ele destacou que, em seus oito anos de mandato, a acessibilidade e a disposição para ouvir as demandas da população foram essenciais para seu trabalho como vereador. Para ele, o papel de um legislador eficaz é estar atento aos problemas da cidade e buscar soluções por meio do diálogo.

AMADURECIMENTO NA PRESIDÊNCIA DA CÂMARA

À frente da presidência da Câmara, Samir afirmou ter amadurecido politicamente, enfrentando os desafios da gestão do orçamento da Casa com responsabilidade e respeito. Ele mencionou conquistas como a reforma administrativa e a implantação da Escola do Legislativo, que tem como objetivo capacitar servidores e melhorar a eficiência do trabalho no Legislativo.

DESAFIOS E CONFLITOS INTERNOS NO LEGISLATIVO

Comentando sobre conflitos internos na Câmara, Samir reconheceu que, embora tenha havido momentos conturbados, como a disputa pela mesa diretora, ele sempre buscou manter o diálogo e a empatia em suas decisões. “Evito brigas, mas defendo com firmeza o que acredito”, declarou. Ele ressaltou que o Legislativo agiu de forma coerente e respeitosa na maioria das situações, mesmo em momentos de discordância.

CONTRIBUIÇÃO DA CÂMARA PARA O AVANÇO DE VILHENA

Samir enfatizou o papel fundamental da Câmara Municipal nas conquistas de Vilhena, destacando que todas as melhorias aprovadas pelo Legislativo visam beneficiar a população. Ele mencionou parcerias com associações como um dos pontos positivos de seu mandato, afirmando que essas colaborações são essenciais para atender demandas que o poder público nem sempre consegue suprir diretamente.

FRUSTRAÇÕES E METAS PARA O PRÓXIMO MANDATO

Samir expressou o desejo de ter conseguido reabrir o Centro da Juventude em Vilhena, um projeto que considera crucial para capacitar jovens e afastá-los do crime. Ele acredita que o oferecimento de cursos e oportunidades é a melhor forma de prevenir que jovens entrem para o crime organizado. Para o próximo mandato, Samir destacou a infraestrutura como o principal desafio para o município, que cresce rapidamente e precisa de investimentos em saneamento básico, pavimentação, novas unidades de saúde e creches.

POTENCIAL DE CRESCIMENTO DE VILHENA

Samir mencionou que Vilhena está prestes a inaugurar um shopping, que criará cerca de dois mil empregos, além de um hotel de padrão internacional, o que reforça o potencial de crescimento da cidade. Ele afirmou que é papel do vereador buscar parcerias e investimentos para apoiar esse desenvolvimento. Citou o deputado Lúcio Mosquini e outros representantes do MDB como aliados na viabilização de projetos importantes para o município.

APOIO À CANDIDATURA DE RAQUEL DONADON

Ao final da entrevista, Samir reafirmou seu apoio à candidatura de Raquel Donadon para a prefeitura de Vilhena. Para ele, a continuidade dos projetos é fundamental para o progresso da cidade, e Raquel, segundo Samir, tem a capacidade de cumprir os quatro anos de mandato, garantindo estabilidade e avanço. Ele mencionou que a constante troca de prefeitos tem prejudicado o município e acredita que Raquel será capaz de honrar os votos recebidos, proporcionando o desenvolvimento necessário.