Demonstração de força e prestígio foi o que se viu no centro de Cabixi, na manhã desta sexta-feira, 13, com uma verdadeira multidão na caminhada, acompanhando o candidato a prefeito Silvano Almeida (MDB), ao lado do candidato a vice, Fábio Matos (PRD).

O movimento contou com participação do deputado estadual Ezequiel Neiva (UB), que garantiu apoio à candidatura de Silvano.

Empresário e agricultor, Silvano atribuiu o sucesso da caminhada à compreensão que os moradores da cidade têm sobre a importância da mudança da administração municipal e eleger uma chapa afinada com os governos federal e estadual, para conseguir atrair melhorias e desenvolvimento para Cabixi.

Na ocasião, Ezequiel garantiu que Cabixi continuará sendo beneficiado com obras de infraestrutura a ações sociais através de suas emendas parlamentares. “As primeiras caminhadas e reuniões superou todas as nossas expectativas, me surpreendendo a participação popular. E, agora, estamos intensificando as reuniões nos bairros e vamos continuar intensificando as caminhadas nos distritos, para mostrar aos eleitores a força do nosso projeto e apresentar tudo que queremos fazer por Cabixi nos próximos quatro anos, caso a gente tenha a confiança e os votos da nossa população”, declarou Silvano.