Na manhã deste sábado, 14, mais três bairros de Vilhena ganharam as cores verde e amarela.

A campanha à reeleição do prefeito Delegado Flori, candidato pelo Podemos, deu mais um grande passo com uma caminhada histórica que atraiu mais de 700 pessoas, superando a mobilização da última marcha.

A atividade percorreu os bairros Alto dos Parecis, Barão do Melaço 1 e Bela Vista, áreas que, há pouco mais de um ano e meio, enfrentavam obras de pavimentação paralisadas e incertezas sobre o futuro.

Esses bairros foram marcados por dificuldades antes da posse de Flori, mas, já no primeiro ano de sua gestão, as obras de pavimentação foram concluídas, trazendo um novo cenário. Hoje, as ruas estão asfaltadas e os moradores desfrutam de melhorias que transformaram a paisagem local e trazem mais investimentos.

A caminhada contou com grande apoio popular, com moradores saindo de suas casas para cumprimentar o candidato. Ao final, Delegado Flori fez um discurso entusiasmado, onde destacou o fortalecimento de sua campanha. “A cada caminhada, sinto que nossa campanha está mais forte. Não encontramos rejeição nas ruas, pelo contrário, somos bem recebidos por onde passamos. Tenho certeza que caminhamos para uma votação histórica, ainda maior do que tivemos em 2022. Vamos quebrar um recorde que já é nosso”, declarou o prefeito.

Flori ainda reforçou a expectativa dos vilhenenses com um futuro sem incertezas. “Tenho ouvido me chamarem de xerife, fazendo menção ao meu pulso firme e tentando denegrir minha imagem. Posso garantir, o jeito firme de administrar vai continuar porque é disso que Vilhena precisa”, discursou.

A caminhada representou mais do que uma ação de campanha: foi um reflexo do reconhecimento popular pelos avanços na cidade desde que Flori assumiu a prefeitura, especialmente nos bairros que, antes, sofriam com o descaso. A expectativa é de que a campanha continue ganhando força à medida que o pleito se aproxima.

Além do apoio de lideranças locais, o Delegado Flori também contou com a companhia dos deputados estaduais do Cone Sul, Luizinho Goebel e Ezequiel Neiva, além dos representantes dos senadores Jaime Bagattoli e Marcos Rogério.