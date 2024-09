Neste sábado, 14 de setembro, a convenção do PP em Cerejeiras definiu uma mudança importante na coligação PP/PDT/PL que concorre à prefeitura do município.

Após a renúncia do vereador Samuka de sua candidatura a vice-prefeito, o partido escolheu o empresário Wallace Amaral Machado para substituí-lo na chapa, que tem Airton Gomes como candidato a prefeito.

Wallace é um nome conhecido no comércio local, sendo proprietário de uma tradicional empresa do setor de transportes. Ao falar sobre sua decisão de ingressar na política, ele afirmou: “Estou na disputa para vencer”. O empresário destacou que aceitou o convite por acreditar no projeto da coligação, que tem como objetivo manter as conquistas dos últimos anos e buscar novas melhorias para Cerejeiras.

Wallace também elogiou o candidato a prefeito Airton Gomes, destacando a gestão de Gomes como ex-prefeito, que, segundo ele, sempre trabalhou em prol do progresso da cidade. Com a substituição, o grupo está otimista e já planeja movimentar a campanha a partir deste domingo, com uma agenda voltada à nova dinâmica adotada pela coligação.