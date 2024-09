Na madrugada do dia 13 de setembro de 2024, por volta das 4horas, durante a “Operação Protetor das Fronteiras e Divisas”, uma força-tarefa composta pelo Batalhão de Fronteira e Divisas – BPFRON, Exército Brasileiro, Canil do Batalhão de Choque – BPCHOQUE, Polícia Rodoviária Federal – PRF, Gerência de Estratégia e Inteligência – GEI, da SESDEC, Polícia Civil, por meio do DENARC e BPTAR, realizava uma barreira de fiscalização na rodovia BR-364, próximo à ponte do rio Abunã, em Rondônia.

A operação tinha como objetivo combater crimes transfronteiriços, especialmente o tráfico de drogas.

Durante a abordagem a um ônibus da interestadual, as autoridades procederam à checagem dos passageiros e identificaram uma pessoa que já possuía histórico criminal por tráfico de drogas. A partir dessa informação, a equipe decidiu aprofundar a investigação.

Após busca pessoal ao suspeito e a inspeção de sua bagagem, localizada no compartimento inferior do ônibus, foram encontrados seis pedaços de madeira.

Questionado sobre a origem e destino do material, Francisco alegou que os objetos eram “cabideiros desmontados” e que teria embarcado em Rio Branco (AC) com destino a Goiânia (GO), onde entregaria a carga a uma pessoa desconhecida.

O peso anormal e o som emitido pelas peças levantaram suspeitas, e uma delas foi perfurada com auxílio de um canivete, revelando a presença de cocaína escondida em seu interior. Ao perceber a descoberta, Francisco confessou estar transportando a droga e afirmou que receberia R$ 2 mil pelo serviço.

No total, foram encontrados 24 pacotes de cocaína, pesando 125 gramas cada, somando 3,050 kg da substância entorpecente.

O homem de 41 anos de idade, recebeu voz de prisão no local, sendo encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de Porto Velho, onde foram adotados os procedimentos legais.

Apreensões como essa reforçam a importância das operações conjuntas nas fronteiras para combater o tráfico de drogas e garantir a segurança da região.