Na quarta-feira (11), o programa Momento da Inclusão trouxe importantes atualizações para as pessoas com deficiência, em Rondônia.

O quadro, que já conquistou uma audiência fiel por abordar temas relevantes de inclusão, recebeu o secretário adjunto de Finanças, Franco Maegaki Ono, que falou sobre novos decretos sancionados pelo governador.

Essas medidas ampliam a isenção de IPVA e ICMS na compra de veículos para pessoas com deficiência, incluindo agora também aqueles diagnosticados com a síndrome de Down.

De acordo com Franco Maegaki Ono, a principal mudança nos decretos está no aumento do valor máximo dos veículos que podem ser adquiridos com isenção total de IPVA, que passou de R$ 70 mil para R$ 120 mil. Além disso, o teto para a compra de veículos novos com isenção parcial de ICMS também foi ajustado, subindo de R$ 100 mil para R$ 120 mil. Essas alterações visam garantir maior acessibilidade e autonomia para as pessoas com deficiência no estado.

Durante o programa, o doutor Jailton Delogo, que é deficiente visual e ativista da causa, comentou sobre a relevância dessas mudanças. “É muito bacana ver que o governo está acenando de forma favorável para as pessoas com deficiência, consolidando os direitos, porque uma sociedade que não enxerga essas pessoas está fadada a começar do zero”, destacou Delogo.

Além das atualizações sobre a isenção de impostos, Jailton Delogo continua ativo nas redes sociais, onde compartilha conteúdo essencial para a comunidade PCD. Em suas plataformas no TikTok, Kwai e Instagram, ele divulgou eventos importantes voltados para a inclusão.

Entre os destaques, no dia 17 de setembro, às 9h, ocorrerá uma roda de conversa voltada para deficientes visuais, promovida pelo grupo Bengala Verde, na Biblioteca Municipal Francisco Meireles, em Porto Velho. Além disso, de 16 a 20 de setembro, a Universidade Federal de Rondônia (UNIR) realizará a Segunda Semana de Inclusão, que contará com palestras, oficinas, apresentações artísticas de artistas PCDs, lançamento de livros e uma Caminhada pela Inclusão no Espaço Alternativo da capital.

Para mais informações sobre os direitos e eventos voltados para as pessoas com deficiência, basta seguir o perfil de Jailton Delogo no Instagram: @jailtondelogo (https://www.instagram.com/jailtondelogo?igsh=bTg0czJqMTF6ajdn&utm_source=qr)