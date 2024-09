Na manhã deste sábado 14 de setembro, as forças de segurança do Estado de Rondônia, em uma ação conjunta entre a Polícia Militar e a Polícia Civil, deflagraram uma operação de repressão às atividades criminosas ligadas a grupos organizados que atuavam em Vilhena.

O esforço culminou no cumprimento de cinco mandados de busca e apreensão, resultando em várias prisões, incluindo a recaptura de dois foragidos oriundos dos municípios de Ariquemes e Rolim de Moura, que estavam escondidos na cidade.

Durante a operação, uma arma de fogo irregular, bem como, drogas ilícitas foram apreendidas, reforçando o comprometimento das forças de segurança em combater de maneira eficiente a criminalidade e proteger a sociedade rondoniense.

A ação faz parte de uma série de medidas adotadas pelo Governo do Estado de Rondônia para garantir a segurança e o bem-estar da população, sobretudo no município de Vilhena, que tem sido alvo de ações criminosas relacionadas a facções. O governador Marcos Rocha tem reafirmado, em diversas ocasiões, seu compromisso em intensificar o combate ao crime organizado, promovendo operações rigorosas em todas as regiões do estado.

As forças de segurança destacam que novas operações serão realizadas, com o intuito de preservar a ordem pública e assegurar um ambiente seguro para todos os cidadãos. A repressão às ações de facções criminosas e a captura de foragidos serão prioridades nas próximas ações, sempre visando à manutenção da paz e tranquilidade em Vilhena e arredores.

Esse esforço reflete a determinação do governo estadual em garantir a proteção da sociedade e reprimir de forma contundente as atividades das organizações criminosas que tentam ameaçar a segurança e a ordem no estado. As autoridades asseguram que a missão de combater o crime continuará com firmeza, e a população pode confiar na eficiência das ações conjuntas das forças de segurança.