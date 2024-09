A Polícia Militar de Rondônia (PMRO) realizou na tarde desta sexta-feira, (13), a formatura de encerramento do II Curso de Patrulhamento Tático Móvel (Patamo), marcando a conclusão de uma importante etapa na capacitação de seu efetivo.

O curso, visa especializar policiais para atuação em situações de alta complexidade e risco, como operações em áreas de alta criminalidade, perseguições e intervenções táticas.

o II curso de patrulhamento tático móvel – CPATAMO/2024, teve a participação de oficiais e praças da PMRO, de outras forças e coirmãs: Polícia Militar do Acre, Polícia Penal Federal, Polícia Penal Estadual, Polícia Rodoviária Federal e Aeronáutica. inicialmente o curso começou com 56 alunos, e ao final formaram 42 patameiros.

Durante a cerimônia, realizada no pátio do Comando Geral da PMRO, autoridades locais e familiares dos formandos acompanharam o evento, que destacou o esforço e a dedicação dos participantes ao longo das intensas semanas de treinamento. As instruções abrangeram diversas técnicas de patrulhamento tático, defesa pessoal, utilização de armamento e condução de veículos em alta velocidade, além de simulações de situações reais.

O Comandante-Geral da Polícia Militar, coronel Regis Braguin, ressaltou a importância do curso para a melhoria das ações táticas da corporação, reforçando o compromisso da PMRO em oferecer treinamento contínuo para enfrentar os desafios da segurança pública no estado. “Com o conhecimento adquirido, os policiais do Patamo estarão ainda mais preparados para agir com precisão e rapidez em ocorrências críticas, garantindo uma resposta eficaz e segura à população”, afirmou.

Braguin destacou também a participação de quatro mulheres no curso de formação, “gostaria de fazer um destaque muito especial, a participação das quatro mulheres que, com muita garra e determinação, concluíram esse curso rústico, um ambiente tradicionalmente ocupado por homens. Ver a presença feminina neste campo é motivo de grande orgulho para a Polícia Militar. Essas quatro mulheres mostraram que a força da mulher é real e que elas estão conquistando seu espaço com dignidade e competência. O exemplo que vocês deixam aqui é uma inspiração para todos, reafirmando o papel cada vez mais relevante da mulher nas forças de segurança”, disse.

A tenente-coronel PM, Cleissa, oradora da turma do II curso Patamo 2024, destacou a importância da união de todos e da confiança depositada no colega durante as intervenções, “confesso que estamos cansados, esses 40 dias não foram fácies, mas estamos com o coração cheio de gratidão, a cada instrutor e monitor que não nos deram moleza. Gratidão aos nossos familiares que estavam em casa orando e torcendo por todos nós. Hoje não é apenas o fim de um curso, mas o começo de uma nova etapa, saímos daqui não apenas como patrulheiros táticos, mas como pessoas diferentes, mais fortes e dedicados a missão de servir e proteger a sociedade”, finalizou.

Os novos cursados estão habilitados a desenvolver um trabalho de repressão qualificada aos delitos ocorridos em locais que fogem ao campo de atuação da unidade militar da área, além da prevenção de delitos, manutenção da ordem, sem estar diretamente ligado a atendimentos de ocorrências corriqueiras, exceto em casos excepcionais e que requeiram um alto nível de resposta da corporação. o curso teve duração de 42 dias, com 585 horas aula.