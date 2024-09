O Tribunal Regional Eleitoral (TRE/RO) negou neste sábado (14/09) o recurso de Edwilson Negreiros contra a decisão judicial que o proibiu de ser candidato à reeelição ao cargo de Vereador em Porto Velho (RO).

De acordo com informações apuradas pela equipe do Jornal Eletrônico Portal de Rondônia, com essa nova decisão, Edvilson Negreiros está definitivamente fora da eleição e não terá o nome nas urnas.

A Juíza Tânia Mara, relatora do processo, destacou durante o julgamento, que Edwilson de forma intencional, causou dano ao erário e enriqueceu ilicitamente as custas do tesouro municipal, pois na qualidade de presidente da Câmara Municipal de Porto Velho, (em 2019), autorizou e recebeu subsídio (salário), superior ao teto constitucional.