Uma invasão em uma área nas proximidades do bairro Jardim Social, em Vilhena, teria iniciado neste final de semana, gerando polêmica e mobilização dos moradores da região.

A ocupação, considerada ilegal, está sendo amplamente comentada em grupos de aplicativos de mensagens, onde vídeos e fotos estão circulando para comprovar a atividade suspeita no local.

Inicialmente, surgiram rumores de que a área invadida pertenceria ao ex-prefeito Vitório Abrão. No entanto, em contato com a equipe do Extra de Rondônia, Abrão esclareceu que o terreno afetado por esta invasão não é de sua propriedade, mas sim de outra área próxima àquela região da cidade.

De acordo com postagens nos grupos de mensagens, há indícios de que pessoas vindas do município de Corumbiara estão envolvidas na ocupação. Segundo moradores da região, o movimento para ocupação teria começado há cerca de 20 dias, quando o local foi alvo de um incêndio, supostamente criminoso, que devastou a área. “Jogaram fogo lá dentro e queimou tudo”, relatou um morador, reforçando a necessidade de atenção por parte das autoridades.

Preocupados com a situação, os moradores do Bairro Jardim Social estão se organizando para registrar uma denúncia no Ministério Público, já na próxima segunda-feira, buscando uma solução rápida para o caso. A Rua Lauro Sodré, mencionada por moradores, seria uma das áreas afetadas pela invasão.

A comunidade aguarda um posicionamento oficial das autoridades competentes para entender a legalidade da ocupação e solucionar o impasse que vem causando grande preocupação na região.

A situação ainda está em desenvolvimento e novas informações podem surgir nos próximos dias, enquanto a comunidade aguarda respostas das autoridades locais e do Ministério Público.