A artista plástica Anita Pietchaki traz a Vilhena (RO) sua mais recente exposição, unindo seu trabalho autoral com obras de seus alunos.

A mostra acontece na Capra Joalheiros até 21 de setembro, das 09h às 17h30, oferecendo ao público a oportunidade de vivenciar a arte em diferentes formas e perspectivas.

Com 22 anos de carreira, Anita Pietchaki tem consolidado sua presença no cenário artístico, não apenas no Brasil, mas internacionalmente, com exposições realizadas na África, Europa e América Central, além de eventos em estados brasileiros como Paraná e Rondônia. Sua trajetória reflete uma busca constante pela inovação e uma forte conexão com a expressão artística como ferramenta de reflexão e emoção. A exposição em Vilhena é uma extensão dessa jornada, destacando o papel da arte na formação cultural e no desenvolvimento de novos talentos.

Além das 150 obras expostas, o evento tem um diferencial: a inclusão de quadros criados por seus alunos, desde crianças de 8 anos até idosos, participantes do projeto de pintura que Anita lidera em seu ateliê e na Detalhes Aviamentos. Para ela, a arte vai além da criação individual; é também um meio de transmitir conhecimento e incentivar a expressão criativa nas novas gerações.

A exposição não apenas celebra a diversidade de olhares e técnicas, mas também reforça a importância de eventos culturais como esse para a cidade de Vilhena. Em um mundo cada vez mais digital, o contato direto com obras de arte possibilita uma experiência única de apreciação, que envolve tanto a percepção visual quanto uma imersão emocional. Anita Pietchaki acredita que a arte desempenha um papel essencial na formação da sensibilidade e da criatividade, valores que ela busca compartilhar com seus alunos e com o público.

A mostra termina no sábado, 21 de setembro, com um coquetel especial que será um momento de celebração e troca de ideias entre artistas, visitantes e apreciadores da arte. A iniciativa também ressalta a importância de apoiar a cena artística local, fortalecendo a cultura na região.