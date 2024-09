Um dos maiores nomes da música cristã no Brasil, banda Morada, se apresenta em Vilhena nesta quarta-feira, 18, com a esperada tour “Adore”, que promete proporcionar momentos de profunda adoração e impacto espiritual para o público local.

Conhecida por suas canções que tocam os corações dos fiéis, a banda Morada tem conquistado uma legião de admiradores pelo Brasil. Entre os principais sucessos do grupo estão músicas como “Só Quero Ver Você”, “Uma Coisa”, e “Hosana”, que são verdadeiros hinos de adoração e entrega espiritual.

Composta por músicos comprometidos com a mensagem do evangelho, a banda nasceu em 2009 e se destacou no cenário da música cristã pela profundidade das letras e pela qualidade musical. Seu objetivo é promover experiências de adoração genuína, buscando conectar as pessoas à presença de Deus de forma íntima e verdadeira.

O evento será realizado na Igreja Batista de Nova Vilhena, localizada na Rua Aricy Firmino Lopes Mandarim, 165, no bairro Jardim Eldorado com aberturas dos portões ás 18h e show previsto ás 19h. Garanta seu ingresso através do link: Comprar Ingresso.

De acordo com os organizadores, o show em Vilhena promete ser um marco para os cristãos da cidade, oferecendo uma noite de louvor e celebração em comunhão.

Veja o clip abaixo:

