Flamengo e Vasco empataram em 1 a 1, na noite deste domingo (15), em jogo válido pela 26ª rodada do Brasileirão. Os gols no Maracanã foram marcados por Gerson e Philippe Coutinho.

COMO FOI O JOGO ENTRE FLAMENGO E VASCO?

O Flamengo dominou o Vasco durante a maior parte do primeiro tempo. O Rubro-Negro liberdade para trocar passes no campo de ataque e foi assim que quase abriu o placar aos 21 minutos com Pulgar, que cabeceou para Léo Jardim fazer uma grande defesa.

Em seguida, Arrascaeta também perdeu a chance de abrir o placar para o Flamengo. Sforza recebeu um passe na fogueira de Payet. O meia rubro-negro roubou a bola, mas Léo Jardim abafou. O camisa 14 tocou para Léo Ortiz, que se enrolou no domínio.

O Vasco só reagiu aos 35 minutos, quando David saiu cara a cara com Rossi e chutou no travessão. Na sequência, a arbitragem assinalou impedimento do atacante cruz-maltino.

A emoção ficou por conta do segundo tempo. O Flamengo seguiu pressionando o Vasco, que procurou saiu para jogar. Ao todo, o Rubro-Negro acertou duas bolas na trave. A primeira com Bruno Henrique, aos 16 minutos, a segunda com Léo Ortiz de cabeça, aos 23 minutos.

De tanto acertar a trave, uma hora o Flamengo calibrou a pontaria e abriu placar com Gerson, aos 26 minutos. Após jogada triangulada pela direita, Wesley tocou para Arrascaeta, que rolou para o “Coringa” balançar a rede do Vasco.

A vitória do Flamengo estava encaminhada. Foi aí que um protagonista entrou em cena. Rayan puxou contra-ataque e passou para Emerson Rodríguez, que tocou para Puma Rodríugez. O lateral-direito cruzou na medida para Philippe Coutinho deixar tudo igual no Maracanã.