Juarez Soares, jornalista conhecido em Vilhena por sua longa atuação em programas de rádio e televisão, está concorrendo pela terceira vez ao cargo de vereador nas eleições municipais, pelo PSD.

Morador de Vilhena há quase 40 anos, Juarez já ocupou cargos de destaque no primeiro escalão da Administração Municipal, como na titularidade da Secretaria Municipal de Comunicação, além de ter atuado como assessor na Câmara de Vereadores.

Em entrevista concedida ao Extra de Rondônia nesta segunda-feira, 16, ele compartilhou suas motivações e propostas para o município.

Uma das principais bandeiras de Juarez é a redução do repasse de recursos da Prefeitura para a Câmara de Vereadores. Segundo ele, a Prefeitura destina 15% de sua arrecadação para a saúde, que atende mais de 100 mil pessoas, enquanto 7% é direcionado à Câmara, que conta com apenas 13 vereadores. “Eu acho isso um absurdo. Dá para reduzir esse repasse de 7% para 5%, tocando a Câmara e devolvendo recursos para o município”, afirmou.

Ao ser questionado sobre as demandas urgentes da população, Juarez destacou que a saúde continua sendo o maior desafio de Vilhena. Ele ressaltou a distância da cidade em relação à capital do estado, Porto Velho, que dificulta o acesso a exames e tratamentos especializados. “A saúde é e continuará sendo o grande problema da nossa comunidade. Estamos a mais de 700 km da capital, e muitas vezes as pessoas precisam viajar em condições precárias para realizar exames como mamografias e tomografias. Isso chega a ser desumano”, desabafou.

Juarez também abordou o problema da falta de planejamento urbano em Vilhena, especialmente no bairro Cristo Rei, o mais populoso da cidade. “Hoje, se precisar construir uma nova escola ou creche no Cristo Rei, não há espaço. Não foi pensado em deixar áreas reservadas para isso”, disse. Ele defende que o município precisa discutir de forma mais abrangente as necessidades de pavimentação e infraestrutura, destacando que o fluxo de veículos em algumas ruas está sobrecarregado devido à falta de planejamento.

Sobre a atuação do atual prefeito, Juarez destacou que a administração está “indo”, mas que é necessário avançar mais. Ele observou que muitos dos atuais secretários municipais são os mesmos da gestão anterior, e que a continuidade nas ações é evidente. Contudo, ele acredita que é possível ser mais ousado na busca por melhorias para a cidade.

Para finalizar a entrevista, Juarez deixou uma mensagem de otimismo para os eleitores, mesmo diante da descrença que muitos têm em relação à política. “Não podemos abaixar a guarda, não podemos desistir. Se os bons pararem, os maus tomarão conta. A política não deve ser uma profissão, mas sim uma causa”, concluiu o candidato.