No último sábado, dia 14, a Escola Estadual de Ensino Fundamental Paulo Freire promoveu a 6ª Edição da Feira do Conhecimento, evento anual que visa destacar o papel dos alunos na comunidade.

A feira é uma oportunidade para os estudantes compartilharem os conhecimentos adquiridos em sala de aula por meio de apresentações verbais, cartazes, maquetes e experimentos científicos e sensoriais.

Os alunos se dedicaram ao máximo para apresentar trabalhos que refletem o aprendizado do ano, contando com a coordenação e o apoio dos professores, da coordenação pedagógica e das gestoras da escola. Setores como o Atendimento Educacional Especializado (AEE), Biblioteca, Psicopedagogia, Secretaria e Laboratório de Informática Educativa (LIE), além de técnicos de apoio, também participaram ativamente do evento, reforçando o compromisso de toda a equipe com a formação integral dos alunos.

A Escola Paulo Freire, que se mantém entre as instituições com os melhores resultados no Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB) em Rondônia, é uma referência na educação do 6º ao 9º ano. Atualmente, ocupa o 3º lugar no estado, o que evidencia o sucesso de projetos como a Feira do Conhecimento, que servem como indicadores do retorno acadêmico, onde os alunos compartilham com a comunidade o que aprenderam ao longo do ano.

Assim como nas edições anteriores, o evento atraiu um grande público, incluindo pais, alunos, autoridades locais e membros da comunidade, que prestigiaram as atividades desenvolvidas pelos estudantes.

A equipe da escola agradece a todos que compareceram e contribuíram para o sucesso do evento, esperando que as expectativas tenham sido alcançadas.

A Feira do Conhecimento reafirma o compromisso da Escola Paulo Freire com uma educação significativa, como destacado pela célebre frase de Paulo Freire: “Educar é impregnar de sentido o que fazemos a cada instante.”

>>>> Clique na imagem para ampliar >>>>