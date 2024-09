Na próxima semana, o Hospital Cooperar irá inaugurar seu tão aguardado serviço de hemodinâmica, que promete revolucionar o atendimento de pacientes com doenças cardiovasculares.

A nova unidade é equipada com tecnologia de ponta e conta com uma equipe altamente qualificada, em Vilhena.

“A hemodinâmica é uma área da cardiologia que permite diagnósticos e tratamentos minimamente invasivos de doenças do coração e dos vasos sanguíneos”, destacou Dr. Rodrigo Gallina. “Por meio de cateteres e outros dispositivos, conseguimos realizar procedimentos complexos como angioplastias, cateterismos, e diagnósticos precisos de obstruções arteriais, sem a necessidade de grandes cirurgias.” O grande diferencial da nova unidade é a qualidade de seus equipamentos. Segundo o Dr. Rodrigo, o hospital investiu em uma das mais avançadas plataformas tecnológicas disponíveis no mercado.

Contamos com sistemas de imagem de última geração que permitem visualizar com altíssima precisão as artérias do coração, facilitando a tomada de decisões rápidas e assertivas no tratamento dos pacientes” afirmou o cardiologista. Ele explicou que esses aparelhos não apenas aumentam a segurança dos procedimentos, mas também reduzem o tempo de recuperação dos pacientes, um investimento de 4 milhões.

Outro ponto de destaque é a qualificação da equipe que compõe o serviço de hemodinâmica. “Temos uma equipe multidisciplinar altamente treinada, detentora de títulos de especialista emitidos pelos órgãos competentes, como a Sociedade Brasileira de Cardiologia (SBC) e o Conselho Federal de Medicina (CFM). Além disso, nossos hemodinamicistas possuem títulos específicos emitidos pela Sociedade Brasileira de Hemodinâmica e Cardiologia Intervencionista (SBHCI), o que garante uma formação de excelência para a realização dos procedimentos”, ressaltou Dr. Rodrigo.

A nova unidade de hemodinâmica do Hospital Cooperar representa um avanço significativo para o atendimento à saúde cardiovascular na região. Com tecnologia de ponta e uma equipe preparada, o hospital agora oferece tratamentos mais rápidos, seguros e eficazes, reafirmando seu compromisso com a excelência no cuidado com a saúde da população.

“A inauguração deste serviço é uma grande conquista para o hospital e para os pacientes que dependem de cuidados especializados. Estamos prontos para atender casos que antes precisavam ser encaminhados para outros centros, o que traz mais agilidade e eficiência ao atendimento”, concluiu Dr. Rodrigo Gallina.

Com essa inovação, o Hospital Cooperar se posiciona como referência em cardiologia, proporcionando acesso a tratamentos avançados e aumentando significativamente a qualidade de vida dos pacientes.

>>>Vídeo abaixo:

>>>>>>>>>>Clique na imagem para ampliar>>>>>>>>>>