No último dia 12, Alenor Benedito sofreu um acidente enquanto trafegava com uma bicicleta elétrica vermelha pelo bairro 5º BEC, próximo à Praça da Patrola, em Vilhena.

O idoso foi atingido por um carro e, após o acidente, foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros. Quando recuperou a consciência no hospital, lembrou-se de que o motorista do carro havia prometido guardar a bicicleta e devolvê-la posteriormente.

No entanto, Alenor afirma que não há registro oficial do acidente na polícia, apenas do resgate realizado pelos bombeiros. Além disso, no relatório dos bombeiros não constam o nome nem o endereço do motorista que, em teoria, deveria ter ficado responsável pela bicicleta.

O idoso, que havia emprestado a bicicleta e precisa devolvê-la ao proprietário, está agora solicitando a devolução do veículo. Ele pede encarecidamente que o condutor do carro VW Gol preto ou qualquer pessoa que saiba sobre o paradeiro da bicicleta entre em contato pelo telefone (69) 9 8483-3084 e fale com Nilza Melo.