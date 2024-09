A Associação dos Produtores Rurais do Alto Paraíso (Aralp) está experimentando um significativo avanço em suas operações nos últimos anos graças a investimentos realizados pelo deputado estadual Ezequiel Neiva (União Brasil).

Esta iniciativa, voltada para fortalecer a agricultura e a pecuária, trouxe uma série de novos equipamentos e recursos que prometem transformar significativamente o dia a dia dos produtores da Linha 01, esquina do 3º Eixo no limite entre os municípios de Cerejeiras e Corumbiara.

Entre os investimentos, destacam-se a aquisição de uma carreta basculante, um distribuidor de sementes, um perfurador de solo, uma grade aradora e um distribuidor de calcário e adubo. De acordo com o presidente da Associação Aralp, Ailton Nascimento, esses equipamentos são essenciais para otimizar os processos de produção e aumentar a eficiência das atividades rurais. A região, conhecida pela criação de gado de corte e pela produção de leite, tem garantido uma melhoria notável em suas operações devido a ação do deputado Ezequiel Neiva na região, que conta com participação ativa do governador, coronel Marcos Rocha (União Brasil), para potencializar o setor.

Implementos agrícolas foram adquiridos para Associação dos Produtores Rurais de Alto Paraíso (Foto: Alexandre Almeida I Secom ALE/RO)

A Aralp atende aproximadamente 20 famílias, oferecendo suporte direto e indireto para o desenvolvimento de suas atividades rurais. “Os investimentos têm ajudado bastante no desenvolvimento das nossas atividades. Trabalhamos com produção de leite e carne, reforma de pastagem e adubação. Os recursos têm contribuído para que a associação possa arrecadar e desenvolver ações em prol dos nossos associados, contribuindo com a vida do produtor rural no campo”, afirmou Ailton Nascimento.

Além dos equipamentos mencionados, o deputado estadual Ezequiel Neiva já havia contribuído há alguns anos com a aquisição de uma subestação de energia e um tanque resfriador com capacidade para 1500 litros. “Foram recursos anteriores que foram disponibilizados por Ezequiel Neiva que garantiu uma maior estabilidade no fornecimento de energia e no melhoramento da conservação do leite. Temos uma enorme gratidão pelo trabalho desempenhado pelo deputado por investir no campo”, destacou.

Com o apoio de Ezequiel Neiva, da atuação do diretor de Políticas Agrícolas da Secretaria de Estado da Agricultura (Seagri), Wiveslando Neiva, e a implementação desses recursos, a associação está bem equipada para enfrentar os desafios e continuar contribuindo significativamente para a vida e o desenvolvimento dos produtores locais. “A chegada desses investimentos tem marcado um novo capítulo para a Aralp e para nossa comunidade rural, refletindo um compromisso contínuo com o desenvolvimento da agricultura familiar em nossa região”, encerrou.