A resposta veio aos sete minutos de jogo, com um chute de fora da área de Patrick de Paula, ex-jogador do Palmeiras, defendido por Weverton. Mas a tentativa de reação parou por aí.

Isso porque, aos 15 minutos, o Palmeiras ampliou o placar com Felipe Anderson, que recebeu na entrada da pequena área um cruzamento rasteiro de Estêvão, vindo do lado direito, e finalizou de primeira. Este foi o segundo gol do meia com a camisa do Verdão, o primeiro no Allianz Parque.

E foi dos pés da joia do Verdão que saiu o terceiro gol do jogo, marcado contra pelo zagueiro Tobias Figueiredo: Estêvão recebeu a bola na ponta direita, partiu para cima da marcação e cruzou forte, a meia altura, dificultando a ação do defensor, que empurrou contra a própria meta.

No segundo tempo, o Palmeiras não reduziu o ritmo e, com uma bela jogada coletiva, marcou o quarto gol. Estêvão arrancou pela ponta direita, encontrou ‘Flaco’ López pelo meio e correu para a entrada da área; o centroavante, por sua vez, inverteu o lado da jogada e achou Felipe Anderson, que rolou a bola na entrada da área para a chegada do próprio Estêvão, autor do gol.

Aos 21 minutos, Caio Paulista puxou a camisa de Allano, que sairia cara a cara com o goleiro Weverton, e interrompeu uma chance clara de gol com falta. Após revisão no VAR, o árbitro da partida aplicou cartão vermelho para o lateral do Verdão.

Raphael Veiga deu números finais ao placar aos 32 minutos da segunda etapa, em cobrança de falta frontal, no canto esquerdo do goleiro Gustavo.

O que vem por aí?

O Palmeiras volta a campo no próximo domingo (22), às 16h (hora de Brasília), para enfrentar o Vasco da Gama fora de casa, pelo Brasileirão. A próxima partida do Criciúma acontece no mesmo dia, às 18h30 (hora de Brasília), no estádio Heriberto Hülse diante do Athletico-PR.

✅ FICHA TÉCNICA

Palmeiras 5×0 Criciúma

Campeonato Brasileiro – 26ª rodada

🗓️ Data e horário: domingo, 15 de setembro de 2024, às 16h (hora de Brasília)

📍 Local: Allianz Parque, em São Paulo (SP)

🟨 Árbitro: Alex Gomes Stefano (RJ)

🚩 Assistentes: Rodrigo Figueiredo Henrique Correa (FIFA/RJ) e Carlos Henrique Alves de Lima Filho (RJ)

4️⃣ Quarto árbitro: Roger Goulart (RS)

🖥️ VAR: Daniel Nobre Bins (VAR-FIFA/RS)

🎦 VAR assistente: Michael Correia (RJ)

🥅 Gols: ‘Flaco’ López (1′/1ºT) (1-0), Felipe Anderson (aos 15′/1ºT) (2-0), Tobias Figueiredo (contra, aos 18′/1ºT) (3-0), Estêvão (aos 7′/2ºT) (4-0) e Raphael Veiga (aos 32′/2ºT).🟨 Cartões amarelos: Walisson Maia (aos 15′/2ºT) e Tobias Figueiredo (aos 18′/2ºT) para o Criciúma.🟥 Cartões vermelhos: Caio Paulista (aos 21′/2ºT) para o Palmeiras.

⚽ ESCALAÇÕES DO JOGO

PALMEIRAS (Técnico: Abel Ferreira)

Weverton; Marcos Rocha, Gustavo Gómez, Murilo e Caio Paulista; Aníbal Moreno, Richard Ríos (Fabinho, aos 35′/2ºT) e Maurício (Vanderlan, aos 26′/2ºT); Estêvão (Dudu, aos 35′/2ºT), Felipe Anderson (Raphael Veiga, aos 26′/2ºT) e ‘Flaco’ López (Rony, aos 26′/2ºT).

CRICIÚMA (Técnico: Claudio Tencati)

Gustavo; Claudinho (Dudu, no intervalo), Tobias Figueiredo, Walisson Maia e Marcelo Hermes; Newton, Patrick de Paula (Marquinhos, aos 33′/2ºT) e Barreto (Felipe Matheus, no intervalo); Matheusinho; Yannick Bolasie (Allano, aos 18′/2ºT) e Arthur Caíke (Felipe Vizeu, aos 39′/2ºT).