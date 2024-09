A vereadora Vivian Repessold, conhecida como Professora Vivian, do MDB, visitou a redação do Extra de Rondônia nesta segunda-feira, 16, momento em que concedeu entrevista, na qual destacou os motivos pelos quais busca a reeleição em Vilhena e fez uma avaliação de seu mandato.

Vivian, que já tem uma trajetória consolidada como defensora dos servidores públicos, destacou seu comprometimento com a garantia dos direitos dos funcionários públicos municipais e com a implementação de políticas públicas verdadeiras para a população de Vilhena.

Ao ser questionada sobre os motivos que a levaram a buscar um novo mandato, Professora Vivian foi enfática: “Quero continuar garantindo que os direitos dos servidores públicos não sejam alterados, independentemente de quem esteja no poder, e assegurar que a população tenha acesso a políticas públicas de forma digna e verdadeira”.

A vereadora pontuou que sua atuação tem sido focada em trazer melhorias para a cidade, especialmente no que se refere à valorização do funcionalismo e à implementação de ações que beneficiem diretamente a comunidade.

Professora Vivian também fez uma autoavaliação de seu mandato, destacando como ponto positivo o aprendizado em lidar com diferentes perfis políticos dentro da Câmara Municipal. Ela ressaltou que a convivência com outros vereadores foi um desafio, mas contribuiu para seu crescimento pessoal e político. “Aprendi a conviver com pessoas políticas, e isso foi um desafio. Nem sempre um projeto, por mais bem elaborado que seja, é aceito. É preciso afinidade para que as propostas avancem”, explicou.

Por outro lado, a vereadora mencionou sua frustração com a falta de transparência e sinceridade por parte de alguns de seus colegas na Câmara. “Foi difícil enxergar como certas pessoas se comportam quando confrontadas com o eleitor. Esse aprendizado ainda está em andamento, pois não consigo esconder minhas emoções quando vejo algo que não concordo”, desabafou.

Vivian também destacou que um de seus principais compromissos de campanha, a aprovação do Plano de Cargos, Carreiras e Salários (PCCS) dos servidores públicos, foi cumprido. Ela reconheceu o papel do ex-prefeito Eduardo Japonês na concretização dessa conquista e ressaltou que essa foi uma vitória importante para a classe de servidores, da qual é defensora desde o início de seu mandato.

Durante a entrevista, Vivian comentou sobre o atual cenário político de Vilhena, marcado por um sentimento de medo e incerteza. Segundo a vereadora, muitos vilhenenses, principalmente servidores públicos, têm se sentido ameaçados pela administração atual. Ela criticou o que chamou de “gestão de um xerife”, referindo-se ao gestor municipal, e expressou sua preocupação com o impacto negativo que isso tem gerado na cidade. “A população está com medo, e isso nunca foi tão presente como agora. Servidores estão aterrorizados, e isso afetou o comércio, as famílias e até as igrejas”, relatou.

Com experiência como servidora e ex-gestora da educação, Vivian acredita que, se reeleita, seu próximo mandato será marcado por estabilidade. Ela afirmou seu apoio à candidata a prefeita Raquel Donadon e garantiu que, caso eleita, Raquel completará seu mandato de quatro anos.

Vivian destacou que o próximo gestor de Vilhena deve ter compromisso com a cidade e alertou os eleitores sobre a importância de fazer uma escolha consciente nas urnas.

Ao final da entrevista, Vivian direcionou uma mensagem especial aos servidores públicos, sua principal base de apoio. Ela pediu que a classe reflita sobre a importância de seu voto nas próximas eleições, ressaltando que sempre esteve ao lado dos servidores durante seu mandato, sendo a mais autêntica e comprometida com a defesa dos interesses e direitos da classe nesta legislatura. “Tenho defendido os direitos dos servidores com muita responsabilidade. Chegamos à reta final desta campanha, e é hora de refletir, pois o nosso voto vai eleger quem representará nossa classe. Sempre fui aguerrida”, encerrou.