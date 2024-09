Um homem identificado como Cícero foi vítima de uma tentativa de homicídio na noite desta segunda-feira, 16, em Vilhena.

Segundo informações apuradas pela reportagem do Extra de Rondônia, três homens chegaram à casa da vítima, localizada na Avenida 1507, no bairro Cristo Rei. Eles bateram no portão e chamaram por Cícero, que abriu e atendeu o trio. Após algum tempo, ele saiu com os homens.

Cerca de duas quadras depois, Cícero retornou correndo, sendo perseguido pelos suspeitos, um deles armado com um facão.

Enquanto corria, a vítima gritou por socorro, e populares acionaram a Polícia Militar, que chegou rapidamente ao local e evitou que Cícero fosse morto.

A guarnição agiu com extrema eficiência, localizando e prendendo um dos suspeitos. Os militares observaram que o homem havia jogado algo dentro de um bueiro, mas não foi possível resgatar o objeto naquele momento.

Vizinhos relataram que o provável motivo do desentendimento entre a vítima e o trio seria uma dívida de R$ 50,00.

>>>Vídeo: