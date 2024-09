Atletas da Associação Champions de Vilhena se destacaram no 31º Campeonato Brasileiro de Karatê Interestilo, realizado no ginásio Mauro Pinheiro, em São Paulo.

Sob o comando do técnico Flávio Gomes, a equipe, composta por 12 competidores, representou Vilhena com excelência, conquistando uma coleção de medalhas.

Na categoria individual, os atletas vilhenenses tiveram um desempenho brilhante:

Vitória de Jesus Olavarria Soria: medalha de ouro no kata individual e ouro na equipe de kumite.

Aysla Pereira da Costa: medalha de ouro no kumite, Rafael Silva Barbosa: medalha de prata no kata e prata no kumite, Mariana Ysabel Maican Alcantara: medalha de prata, Alyne Vitória Cardoso Erte: bronze no kumite e na equipe de kumite, Gilvanete Pertuzzatti Bezerra: bronze no kumite.

Nas competições em equipe, a Associação Champions também obteve grandes resultados, trazendo para casa 1 medalha de ouro e 2 medalhas de bronze.

Os atletas Maria Eduarda Campoe da Silva, João Gustavo Carvalho Cotta, Marya Rita Andrade Cardoso dos Santos, Leonardo Cardoso Erte, Gabriel dos Santos Luna e Sophia dos Santos Vilas Bôas também foram parabenizados pelo esforço e participação no torneio.

Organizado pela Confederação Brasileira de Karatê Interestilos, o torneio contou com a participação de federações de todo o país. A Associação Champions é filiada à Federação Estadual de Karatê de Rondônia, que conquistou o 3º lugar geral entre as federações participantes.