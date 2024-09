O MEC (Ministério da Educação) publicou no Diário Oficial da União desta terça-feira (17) a prévia do Censo Escolar da Educação Básica deste ano.

Segundo os dados, apenas dois em cada dez estudantes matriculados no ensino regular, que abrange da educação infantil até o ensino médio, permanecem na escola em período integral. Ao todo, são mais de seis milhões de estudantes. As informações não incluem os alunos da EJA (Educação de Jovens e Adultos) ou da Educação Especial.

Os resultados referem-se às matrículas nas redes estaduais e municipais, tanto urbanas quanto rurais. A maioria dos estudantes brasileiros está matriculada nos anos iniciais da educação infantil, com os menores índices registrados nas creches e no ensino médio. Abaixo, segue a lista completa:

Parcial

Creche: 1.104.696

Pré-escola: 3.392.799

Anos iniciais: 9.308.919

Anos finais: 7.292.755

Médio: 4.749.992

Integral

Creche: 1.595.385

Pré-escola: 516.329

Anos iniciais: 1.735.538

Anos finais: 1.744.936

Médio: 1.284.215

Total: 32.725.564

EJA

No caso do EJA, o curso é apenas presencial e acontece em apenas um turno. Nesses dados, mais de um milhão de pessoas estão matriculadas no ensino fundamental e 646 mil no ensino médio.

ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL

Em julho de 2023, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva sancionou o programa que institui a Escola em Tempo Integral. Com isso, o governo pretende alcançar a meta de 3,2 milhões de matrículas até 2026, com um investimento de R$ 4 bilhões.

O programa Escola em Tempo Integral foi anunciado pelo Ministério da Educação em 12 de maio do ano passado. No mesmo dia, o ministro Camilo Santana e o presidente Lula visitaram a Escola de Ensino Médio em Tempo Integral Johnson, em Fortaleza, Ceará, que serve como exemplo do que é proposto pelo novo programa.

Em seguida, o Poder Executivo apresentou ao Congresso Nacional um projeto de lei para instituir o programa Escola em Tempo Integral. A proposta foi aprovada na Câmara em 3 de julho e no Senado na semana seguinte. O texto aprovado no Senado também permitiu a repactuação dos recursos da Lei nº 14.172/2021 para fomentar o acesso à internet nas escolas.