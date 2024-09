A presidente da Associação Assistencial à Saúde São Daniel Comboni (Assdaco), Vera Bianchini, assinou contrato com o empresário Antônio Bisconsin, representante da Construtora Aripuanã, para a construção de um Centro de Diagnóstico do Câncer, anexo ao Hospital São Daniel Comboni, em Cacoal.

A assinatura ocorreu nesta quinta-feira (12), com a presença da diretoria da instituição e de várias autoridades. A obra está avaliada em R$ 5 milhões. Os recursos foram assegurados por meio de emenda coletiva liderada pelo deputado Cirone Deiró.

Vera Bianchini fez explanações sobre a importância do trabalho desenvolvido pelo hospital e do apoio recebido. “O deputado Cirone abraçou a causa da Assdaco desde o início, se tornando um padrinho que está sempre presente”, disse a presidente, que agradeceu também aos demais parlamentares que asseguraram recursos para o centro de diagnóstico.

Cirone Deiró destacou a importância da obra, afirmando que com a construção do centro de diagnóstico, os pacientes poderão fazer seus exames nas mesmas instalações do hospital e com maior rapidez. Durante seu discurso, ele nominou um por um dos deputados que contribuíram com o projeto, citando o valor de cada emenda e a cidade do parlamentar. “Faço questão de agradecer meus colegas deputados Marcelo Cruz, Cássio Góis, Jean Mendonça, Nim Barroso, Dra. Taissa Sousa, Edevaldo Neves, Claudia de Jesus, Ribeiro do Sinpol, Pedro Fernandes, Delegado Rodrigo Camargo, Luizinho Goebel, Gislaine Lebrinha, Alex Redano, Jean Oliveira, Dr. Luiz do Hospital, Ieda Chaves, Affonso Candido, Ezequiel Neiva, Delegado Lucas Torres, Laerte Gomes e Alan Queiroz, que estão contribuindo para que esse centro de diagnóstico se torne realidade”, disse. Cirone também agradeceu ao apoio do governador Marcos Rocha e do secretário estadual de saúde, Jefferson Ribeiro da Rocha.

As obras do centro de diagnóstico devem ter início dentro de 30 dias, com prazo de conclusão de até 12 meses. O empreendimento terá 928,52m2 de área construída e funcionará no local onde hoje é o estacionamento do hospital. Serão oferecidos serviços de ressonância magnética, tomografia computadorizada, endoscopia, colonoscopia, mamografia, densitometria e ultrassonografia. Nas mesmas instalações haverá ainda consultórios médicos, laboratório, sala de fisioterapia e de outros departamentos.

O Hospital São Daniel Comboni oferece tratamento de câncer para pacientes de todo o Estado de Rondônia e de outros municípios da região. A instituição foi idealizada pelo padre Franco Vialetto, que também foi prefeito de Cacoal por dois mandatos. Franco Vialetto conseguiu construir o hospital, com doações feitas por Ongs italianas e pela própria população do município.

Veja a seguir a relação dos deputados que asseguraram recursos para a construção do centro de diagnóstico:

CIRONE DEIRÓ – R$ 996.457,31

IEDA CHAVES – R$ 200.000,00

JEAN MENDONÇA – R$ 300.000,00 L

LUIS DO HOSPITAL – R$ 200.000,00

CÁSSIO GOIS – R$ 300.000,00

ALAN QUEIROZ – R$ 200.000,00

DELEGADO LUCAS TORRES – R$ 200.000,00

AFFONSO CANDIDO – R$ 200.000,00

LAERTE GOMES – R$ 200.000,00

JEAN OLIVEIRA – R$ 200.000,00

ALEX REDANO – R$ 100.000,00

GISLAINE LEBRINHA – R$ 200.000,00

LUIZINHO GOEBEL – R$ 200.000,00

DELEGADO CAMARGO – R$ 200.000,00

PEDRO FERNANDES – R$ 200.000,00

RIBEIRO DO SINPOL – R$ 200.000,00

CLAUDIA DE JESUS – R$ 300.000,00

EDEVALDO NEVES – R$ 200.000,00

DRA. TAÍSSA – R$ 200.000,00

NIM BARROSO – R$ 200.000,00