Na manhã da segunda-feira 16, a candidata a vereadora Arilene Correia da Silva, mais conhecida como “Arilene Terena”, da Federação PSDB/Cidadania, concedeu uma entrevista ao Extra de Rondônia, onde compartilhou suas motivações e propostas para sua primeira candidatura ao cargo eletivo.

Arilene é uma liderança indígena que reside na zona rural de Vilhena e busca representar as necessidades das comunidades rurais e indígenas da região.

Nascida em Cuiabá (MT) e moradora de Vilhena há 12 anos, Arilene relatou que sua decisão de concorrer surgiu da constante luta por melhorias em sua comunidade. “Eu decidi ser candidata a vereadora porque, vivendo na zona rural, a gente enfrenta muitas dificuldades. Somos esquecidos, e ninguém faz nada por nós. Eu sempre fui atrás de melhorias, e meus vizinhos e conhecidos me incentivaram a sair candidata, dizendo que eu seria uma boa representante”, declarou.

Arilene tem uma longa história de atuação como liderança, desde seus 18 anos, quando começou a buscar melhorias para as aldeias e comunidades indígenas. Ela contou que muitos indígenas conhecem seus direitos, mas têm receio de reivindicá-los. Arilene, por outro lado, sempre esteve na linha de frente, cobrando ações do poder público.

Em Vilhena, ela se destaca não só pela liderança indígena, mas também pelo trabalho com pequenos produtores e moradores da zona rural. “Nunca houve um vereador que realmente mora na zona rural em Vilhena, e é por isso que meus vizinhos me apoiam. As dificuldades que nós, indígenas, enfrentamos, são as mesmas que os pequenos produtores enfrentam. As estradas estão em péssimas condições, e precisamos de melhorias”, disse.

Uma das principais bandeiras de Arilene é melhorar a infraestrutura das estradas rurais. Segundo a candidata, a falta de manutenção nas vias afeta tanto o transporte escolar quanto a mobilidade dos moradores. Ela mencionou que buscará parcerias com deputados estaduais e federais para garantir recursos para esses projetos. “Minha prioridade, se eleita, será melhorar as estradas. Os alunos têm dificuldade de chegar à escola, e os moradores enfrentam problemas com o transporte devido às más condições das vias”, destacou.

Durante a entrevista, Arilene também falou sobre o cansaço que a população tem em relação à política, mas destacou a importância de renovar os quadros. “Muitas pessoas dizem que estão cansadas de política, mas eu respondo que, se estão cansadas, devemos mudar. Não adianta manter sempre as mesmas pessoas no poder. É hora de dar uma chance para novas lideranças, que conhecem de perto as dificuldades da zona rural”, reforçou.

Ao final da entrevista, Arilene deixou uma mensagem para os eleitores de Vilhena: “Peço que olhem com carinho para nós, principalmente para aqueles que vivem na zona rural e enfrentam tantas dificuldades”, encerrou.