A implementação de mais de cinquenta tubos armcos na região do Cone Sul é representada pelo deputado estadual Ezequiel Neiva (União Brasil) tem causado um impacto significativo na infraestrutura local.

Com o objetivo de melhorar as estradas e facilitar o escoamento da produção agrícola, o investimento já tem apresentado resultados positivos para a população.

Contando com o apoio do governador, coronel Marcos Rocha (União Brasil), a ação tem o objetivo de melhorar a infraestrutura das estradas, foca em garantir um escoamento mais eficiente da produção rural e melhorar o transporte escolar. Os tubos armcos foram instalados em pontos estratégicos, onde as antigas pontes e passagens eram frequentemente afetadas por enxurradas no período das chuvas.

O produtor rural da região, Ailton Nascimento, expressou sua satisfação com as melhorias apresentadas nos últimos anos. “Ajuda muito para que possamos transitar normalmente por nossa linha. Antigamente, sofríamos muito com as enxurradas, e isso acabava com a estrada. Com a instalação dos tubos, o tráfego de veículos e a circulação de pessoas estão sendo realizadas de forma mais segura e eficiente. Isso é resultado direto do trabalho do deputado estadual Ezequiel Neiva com o apoio do nosso governador Marcos Rocha, fazendo uma grande diferença para a nossa comunidade”, afirmou Ailton Nascimento.

Além de facilitar o tráfego, a nova estrutura tem contribuído para a redução dos acidentes, um problema significativo nas antigas pontes que eram incapazes de suportar o fluxo de veículos.

Para o morador do distrito de Rondolândia, pertencente ao município de Corumbiara, Domilson Rozeno, é essencial esse trabalho do parlamentar para a segurança nas estradas. “Foi um trabalho que ficou 100% e temos gratidão pela ação do deputado Ezequiel Neiva. Na época das pontes, ocorreram muitos acidentes, porém, depois dos tubos, esse problema acabou, e a estrada não ficou mais interditada”, relatou Rozeno.

De acordo com o diretor de Políticas Agropecuárias da Secretaria de Estado da Agricultura (Seagri), Wiveslando Neiva, a instalação dos tubos armcos não apenas melhora a qualidade das estradas, mas também reforça o compromisso com a segurança e a eficiência do transporte na região. “Com os resultados positivos já visíveis, a ação representa um avanço importante para a infraestrutura local, beneficiando tanto o escoamento da produção agrícola quanto o transporte de crianças para as escolas”, destacou Wiveslando.